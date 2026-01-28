Anuncian Bills a Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe

Joe Brady sustituye al experimentado Sean McDermott quien fue despedido luego de que los Bills fueran eliminados por los Broncos en la ronda divisional

Los Buffalo Bills dieron a conocer este martes que Joe Brady, quien se desempeñaba como su coordinador ofensivo, será el nuevo head coach por las próximas cinco temporadas.

"Hemos llegado a un acuerdo con Joe Brady para un contrato por cinco años para que se convierta en nuestro nuevo entrenador principal", informaron los Bills a través de un comunicado.

Brady, de 36 años, sustituye al experimentado Sean McDermott, quien el pasado 19 de enero fue despedido de manera sorpresiva luego de nueve temporadas en el equipo, de las cuales lo llevó a playoffs en ocho de ellas.

McDermott perdió su trabajo después de ser eliminado la semana pasada por los Denver Broncos en la ronda divisional de la Conferencia Americana.

Ante la polémica que levantó la salida del 'coach' de 51 años, debido a los números positivos que dejó con 98 triunfos y 50 derrotas, Terry Pegula, presidente de los Bills, explicó que estaban atascados en su búsqueda por llegar a una final de la Conferencia Americana y a un Super Bowl.

"Vi el dolor en el rostro de Josh luego de la derrota y sentí su dolor. Es una cuestión de hacia dónde va el liderazgo del equipo en el campo y en el vestuario; tuvimos otro fracaso en los playoffs. Por eso decidí que Sean tenía que irse. Sé que podemos hacerlo mejor y lo demostraremos", argumentó Pegula sobre el dolor de Josh Allen, su quarterback, y el cambio de liderazgo.

Este martes Buffalo eligió a su nuevo entrenador en jefe dentro del cuerpo técnico que dejó McDermott en Joe Brady, un joven 'coach' que llegó a los Bills en 2022 como entrenador de mariscales de campo.

El ascenso de Brady siguió un año después como entrenador ofensivo interino y se mantuvo en 2024 y 2025, temporadas en las que ocupó el puesto de coordinador ofensivo, posición desde la que ayudó a potenciar el talento de Josh Allen, quien fue reconocido como Jugador Más Valioso de la temporada anterior.