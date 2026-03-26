Anuncia Tigres la salida de Mauricio Culebro como presidente

El Club Tigres dio a conocer que a partir del 1 de junio, Mauricio Culebro concluirá su gestión como presidente de la institución

Como parte de un proceso en la sucesión en la presidencia de la institución, el Club Tigres informó que Mauricio Culebro dejará el cargo a partir del 1 de junio, tras cinco años al frente.

A partir de esa fecha, Carlos Emilio González, quien cuenta con trayectoria en el ámbito empresarial dentro de la empresa Cemex, asumirá el puesto.

“Asumir la presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el fútbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso”, señaló Carlos Emilio González.

Como parte de esta sucesión, a partir de la misma fecha, Carlos Valenzuela asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo del club.

Los auriazules indicaron que Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, propietarios del Atlanta United en la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL y de los Atlanta Falcons.

“Ha sido un honor liderar esta gran institución durante todos estos años. Agradezco profundamente a la afición, a las jugadoras, a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a Cemex, a nuestro equipo de trabajo, a los medios de comunicación y a todos quienes forman parte de este maravilloso equipo. Pueden estar seguros de que mi compromiso, energía y entrega seguirán de tiempo completo a esta gran institución hasta mi último día aquí”, mencionó Culebro.

Los números de Mauricio Culebro en Tigres

• 3 finales en Liga MX varonil y 1 campeonato

• 1 Campeón de Campeones varonil

• 1 Campeones Cup

• 5 finales en Liga MX femenil y 4 campeonatos

• 3 Campeón de Campeones femenil