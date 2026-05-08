Anuncia Rayados a Dennis te Kloese como presidente deportivo

El Club de Futbol Monterrey dio a conocer de forma oficial el arribo de Dennis te Kloese para tomar el puesto de presidente deportivo

El neerlandés Dennis te Kloese fue oficializado como nuevo presidente deportivo de Rayados en sustitución de José Antonio Noriega.

"La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro Club y las expectativas de nuestra afición", indicó el Club Monterrey en un comunicado.

Tras anunciarse su designación Dennis ya participa activamente en la toma de decisiones deportivas de la institución.

Se informó que llegará a la ciudad durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión a partir del 1 de julio.

Trayectoria como directivo

El ahora director deportivo de la Pandilla cuenta con una reconocida trayectoria en el futbol nacional e internacional, desempeñando funciones directivas en Europa, México y Estados Unidos.

Destaca su participación con el Feyenoord Rotterdam, club con el que conquistó el campeonato de la liga Eredivisie, y la Copa y la Supercopa de Países Bajos.

Colaboró además en procesos mundialistas con la Selección Nacional de México y ocupó posiciones directivas en clubes de la Liga MX.

Inicio de una nueva etapa