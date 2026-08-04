Anuncia MLS a Larry Berg como comisionado a partir de 2027

Berg cuenta con experiencia dentro del futbol internacional. Antes de incorporarse a la MLS, tuvo participaciones como propietario del AS Roma, de la Serie A italiana, y del Swansea City AFC, de Gales.

Durante su etapa como propietario de LAFC, el club conquistó la MLS Cup en 2022 y el Supporters’ Shield en 2019.

Bringing the same leadership and passion that defined his decade at LAFC to @MLS.



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Garber destacó precisamente el trabajo de Berg al frente del conjunto angelino y aseguró que posee las cualidades necesarias para asumir la dirección de la liga.

“Tras haber trabajado estrechamente con Larry durante la última década, he visto de primera mano las cualidades que lo convierten en un líder excepcional, y tengo plena confianza en que es la persona indicada para desempeñarse como el próximo comisionado de la MLS”, afirmó Garber.

Garber dejará el cargo después de 27 años

Garber permanecerá como comisionado hasta el final de la temporada 2026, antes de asumir como presidente de la MLS y acompañar el proceso de transición con Berg.

Su gestión transformó por completo a la liga, que pasó de 12 equipos a 30 con la incorporación de San Diego FC en 2025. Durante su mandato también se impulsó la construcción de estadios específicos para futbol, el desarrollo de academias para formar jugadores en Estados Unidos y la creación de Soccer United Marketing, el brazo comercial de la competencia.

Cuando Garber llegó al cargo, la MLS atravesaba una situación complicada. Para 2001, la liga parecía estar al borde de la desaparición, pero logró superar aquella crisis y posteriormente consolidó un crecimiento sostenido.

El valor económico de los clubes también se disparó. De acuerdo con Forbes, cinco equipos —Inter Miami, LAFC, LA Galaxy, Atlanta United y NYCFC— ya superan una valoración de mil millones de dólares. Inter Miami, además, cuenta con el argentino Lionel Messi como su principal figura.

Berg enfrentará un cambio histórico en el calendario

Uno de los primeros grandes retos para Berg será supervisar la transición hacia el nuevo calendario de la MLS, que modificará el tradicional esquema de temporada de verano para acercarlo al utilizado por las principales ligas internacionales.

Después de concluir la temporada actual, la MLS tendrá una “temporada sprint” de 14 partidos a principios de 2027. Posteriormente, la competencia adoptará su nuevo calendario, que comenzará en julio y tendrá su campeonato en mayo de 2028.

El cambio representará una de las modificaciones estructurales más importantes para la liga en años y será uno de los primeros desafíos que Berg deberá afrontar al asumir oficialmente la comisaría.

Garber, quien recientemente habló sobre la elección de su sucesor, señaló que era fundamental que el próximo comisionado compartiera la visión colectiva de los propietarios, clubes, jugadores, aficionados y socios de la MLS.

“El próximo comisionado, espero y confío, va a creer en la oportunidad futura para nuestra liga y nuestros clubes, y en qué papel podemos desempeñar a nivel nacional e internacional para hacer crecer el deporte”, expresó.

Con el Mundial de 2026 como un escaparate clave para el futbol en Estados Unidos, Canadá y México, Berg tomará las riendas de una MLS que busca aprovechar el crecimiento de su popularidad y consolidarse todavía más dentro del panorama internacional.