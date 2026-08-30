Anuncia McLaren renovación de Lando Norris hasta 2030

Si cumple su contrato completo, el campeón del mundo empatará a Lewis Hamilton como los pilotos con más años en un solo equipo

El campeón del mundo de la Fórmula 1, Lando Norris, aseguró su permanencia a largo plazo en la parrilla al firmar una extensión de contrato con la escudería McLaren al menos hasta finales del año 2030, según anunció este sábado el equipo británico.

El nuevo acuerdo contractual incluye además una opción plurianual para extender la relación más allá de esa fecha. Aunque McLaren no reveló las cifras financieras del contrato, fuentes del sector estiman que el piloto de 26 años podría percibir hasta US$35 millones de dólares anuales.

Con este movimiento, Norris completaría 12 temporadas con McLaren desde su debut en 2019, igualando la marca histórica de Lewis Hamilton de más campañas consecutivas con un mismo equipo (Mercedes). El anuncio se da apenas una semana después de que Max Verstappen realizara un compromiso similar a largo plazo con Red Bull Racing.

Un vínculo histórico y exitoso

El piloto británico finalizó la temporada pasada con la sequía de títulos de pilotos en Woking, entregándole a McLaren su primer campeonato desde el conseguido por Hamilton en 2008.

Hasta la fecha, Norris acumula 163 Grandes Premios disputados con el equipo, la cifra más alta para cualquier piloto en la historia de McLaren, con un balance de 13 victorias, 18 poles y 48 podios.

“McLaren es mi casa, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para seguir con el equipo hasta, al menos, 2030”, declaró Norris. “Cuando empecé este camino hace nueve años, tenía claros los objetivos: devolver a McLaren a la punta y ganar campeonatos. Lo hemos logrado, pero queremos más; queremos seguir ganando”.

Por su parte, el director del equipo, Andrea Stella, destacó el liderazgo de su piloto estelar: “Es un piloto excepcional, alguien que combina una velocidad natural sobresaliente con madurez, constancia y un fuerte compromiso con McLaren”.

Pelea por el campeonato actual

El anuncio llega en medio de una racha positiva para el británico en la presente temporada, tras haber ganado de forma consecutiva los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos. Norris se ubica actualmente en la cuarta posición del campeonato de pilotos, a 83 puntos del líder, Kimi Antonelli.

De cara al Gran Premio de Monza del próximo fin de semana, el piloto mantuvo una postura cautelosa sobre sus posibilidades de revalidar el título este año.