Anuncia la NFL la agenda para la Semana 1 de la temporada 2026

La jornada inaugural contará con transmisiones en televisión abierta, canales restringidos y servicios de streaming en México.

La NFL dio a conocer la programación oficial correspondiente a la Semana 1 de la temporada 2026, definiendo los días, horarios y canales de televisión y streaming que transmitirán las acciones para la afición en México.

La actividad iniciará el miércoles 9 de septiembre a las 6:20 PM con el tradicional juego de kickoff entre Patriots y Seahawks, seguido el jueves 10 de septiembre a las 6:35 PM con el choque de la NFC Oeste entre 49ers y Rams.

El grueso de la jornada se disputará el domingo 13 de septiembre en tres bloques: por la mañana a las 11:00 AM destacan duelos como Bills vs. Texans, Buccaneers vs. Falcons y Steelers vs. Falcons; por la tarde, alrededor de las 2:25 PM, figuran los encuentros Commanders vs. Eagles y Packers vs. Vikings; mientras que el codiciado Sunday Night Football presentará el clásico divisional Cowboys vs. Giants a las 6:20 PM. Todos pasarán por diferentes plataformas y canales.

El inicio de la campaña concluirá el lunes 14 de septiembre con el Monday Night Football, donde Broncos medirá fuerzas contra Chiefs a las 6:15 PM. Asimismo, la liga recordó que la totalidad de los enfrentamientos de la jornada estará disponible de manera integral a través de la plataforma NFL Game Pass.