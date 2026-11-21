Junior de Barranquilla confirmó a Jorge Bava como entrenador tras la salida de Sebastián Viera y la eliminación en la liga colombiana.

El Junior de Barranquilla anunció este viernes la contratación del uruguayo Jorge Bava como su nuevo entrenador, con quien buscará recuperarse de la racha de malos resultados con la que quedó eliminado prematuramente de la liga colombiana.

El Tiburón confirmó la vinculación del estratega a través de un comunicado oficial y le dio el recibimiento con un mensaje publicado en sus canales institucionales.

"¡Bienvenido, Jorge Bava!".

Nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, Bava llega al conjunto rojiblanco con una trayectoria que incluye experiencia en Uruguay, México, Paraguay y Colombia, además de un palmarés de ocho títulos oficiales que respaldan su recorrido como director técnico.

Palmarés y trayectoria internacional de Jorge Bava

Su contratación representa una apuesta del Junior por un entrenador que conoce el fútbol colombiano y que ya consiguió levantar un campeonato de liga en el país.

En 2025, Bava condujo a Independiente Santa Fe al título del primer semestre de la liga colombiana, uno de los principales antecedentes de su carrera.

Antes de su paso por el fútbol colombiano, el uruguayo alcanzó sus mayores éxitos al frente de Liverpool de Uruguay, equipo con el que consiguió cinco trofeos: el Torneo Apertura de 2022, la Supercopa Uruguaya de 2023, el Torneo Intermedio de 2023, el Torneo Clausura de ese mismo año y el Campeonato Uruguayo de 2023.

Posteriormente, tras su experiencia con Santa Fe, dirigió al Cerro Porteño de Paraguay, con el que obtuvo otros dos títulos: el Campeonato Clausura de 2025 y la Supercopa paraguaya de ese año.

El recorrido del nuevo entrenador también incluye su paso por el León mexicano y el Nacional uruguayo, instituciones en las que acumuló experiencia en diferentes competiciones y contextos futbolísticos.

Cuerpo técnico, relevo de Sebastián Viera y metas en 2027

Bava llegará a Barranquilla acompañado por un equipo de colaboradores integrado por Bruno Piano y Marcelo Mayor, quienes ejercerán como asistentes; Mauricio Ferraro será encargado de la preparación física; y Mauro Di Donna tendrá a su cargo el análisis de video.

El nombramiento se produce después de la salida del también uruguayo Sebastián Viera, quien estuvo al frente del conjunto barranquillero durante la parte final del segundo semestre de 2026, sin conseguir el objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga.

Bava y Viera comparten una particularidad, como futbolistas profesionales, se desempeñaron como guardametas.

Junior terminó la fase de todos contra todos del campeonato en el puesto 14, con 22 puntos, resultado que dejó al equipo por fuera de la disputa por el título y obligó a la institución a replantear su proyecto deportivo.

El desafío de Bava será recuperar la regularidad competitiva de una plantilla que cuenta con una importante base de jugadores y una afición acostumbrada a exigir protagonismo en los torneos nacionales.

A ello se suma la necesidad de preparar al equipo para los compromisos internacionales, en particular la Copa Libertadores de 2027, una competición que representa uno de los grandes objetivos de la institución barranquillera.