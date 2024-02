Anuncia Jonathan Orozco su retiro de las canchas

Jonathan Orozco, anunció este retiro su retiro de las canchas de fútbol, tras una exitosa carrera en la que militó en los equipos del Monterrey, Santos y Tijuana.

"Me gustaría compartirles algo que es importante, y es anunciarles mi retiro oficial de las canchas que es este domingo, por ello el homenaje, estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con mis viejos, con mis tíos, mi esposa que está aquí presente, mis hijos que son mi motor, en todo lo que hice, lo que pude compartir, lo que pude lograr tanto en esta institución que es mi casa, mi vida, que me dio la oportunidad desde los 10 años hasta la fecha que hoy me vuelve a dar la oportunidad de estar aquí, los 20 años que estuve en el club desde los 10 años hasta los 30", dijo el 'Spider'.

Pero también agradeció a los otros equipos en los que jugó, "Por lo logrado, al equipo de Santos, al equipo de Tijuana que también les tengo un gran cariño, un gran agradecimiento, a la gente de selección, la verdad que no fue fácil tomar una decisión, no estaba preparado para este tipo de decisión, creo que todo cae de repente y todo llega en el momento preciso, me hubiera gustado que fuera de otra manera, me hubiese gustado poder haber tenido esa última temporada o ese últoimo partido con el equipo de mis amores, pero por muchas cuestiones y la verdad estoy muy agradecido con la directiva, con el vlub por todas las oportunidades que me han dado, no se pudo dar y decidí que no quería alargar más este tiempo que no se ha sabido mucho de mi".

UNA ÉPICA RIVALIDAD CON TIGRES

Orozco también habló de su relación con el acérrimo rival, los Tigres, "No me imaginaba que mi primer clásico que jugamos lo iba a ganar, fue mi primer clásico lo recuerdo muy bien, mete gol 'La Gata' Fernández al ángulo íbamos abajo 1-0 después se viene el golazo de Severo y le damos la vuelta 2 a 1, y lo que hice fue festejar, festejar como cualquier otro rayado, como cualquier otro rayado lo haría, como cualquier tigre o cualquier otro aficionado al que le va al club, que como yo quie tuvo la oportunidad de jugar con el equipo de sus amores lo haría, y lo festejé y le festejé a la afición, lo recuerdo muy bien porque voltié y festejé y lo grité al máximo porque era diferente, para mi fue la primera vez no que el equipo de mis amores ganaba, sino que mi equipo en el que yo jugaba y al que le voy ganaba, y yo estaba presente en ese partido, y yo estaba presente en ese partido, entonces todo fue un festejo y de ahí se vino un revuelo, y después por ende empezaron a salir muchas fricciones y muchas cosas, y fue cuando empezaron las redes sociales y nos decíamos y nos tupíamos y de todo, y después empezó a ser este personaje; yo recuerdo bien que cada clásico me preguntaban y ahora que vas a hacer, es que nisiquiera lo tengo planeado, simplemente se va dando, si ganamos el partido se da una cosa, soy tu papá nació porque nació, no porque yo lo tuviera planeado, y creo que más bien fue el hecho de que estuviera esa cámara exactamente en el lugar sino hubiera pasado desapercibido, y de ahí se vino un revuelo".

