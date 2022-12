Anuncia JJ Watt su retiro de la NFL al finalizar temporada

Justin James Watt, defensivo estelar de los Arizona Cardinals de la NFL y futuro miembro del Salón de la Fama, anunció este martes su retiro a los 33 años de edad.



'Mi corazón está lleno de nada más que amor y gratitud. Ha sido un absoluto honor y un placer, éste ha sido mi último partido en casa', escribió a manera de despedida JJ Watt, en un mensaje en sus redes sociales.

La publicación hace referencia al partido de la semana 16 de la temporada 2022 del pasado domingo en el que el ala defensiva participó en la derrota en tiempo extra 16-19 de los Cardinals ante los Tampa Bay Buccaneers en el que Watt sumó seis tackleadas.



El cinco veces seleccionado al Pro Bowl acompañó la publicación en su Twitter con una fotografía en la que aparece junto a su esposa, mientras él tiene a su bebé en los brazos.

Koa’s first ever NFL game.

My last ever NFL home game.



My heart is filled with nothing but love and gratitude. It’s been an absolute honor and a pleasure.



🙏🏼 pic.twitter.com/wXbDUcHM8B