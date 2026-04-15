Anuncia Javier Mascherano su salida del Inter Miami CF

Javier Mascherano anunció su renuncia como entrenador del Inter Miami CF por motivos personales, tras liderar una de las etapas más exitosas del club

El entrenador Javier Mascherano anunció su salida del Inter Miami CF por motivos personales, poniendo fin a una etapa marcada por éxitos deportivos y récords históricos en la franquicia estadounidense.

La decisión fue confirmada este martes mediante un comunicado oficial, en el que el técnico argentino agradeció al club, jugadores y aficionados por el respaldo durante su gestión.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, expresó.

Mascherano dedicó palabras de reconocimiento a la institución y al entorno que lo acompañó desde su llegada en 2025.

“Quisiera agradecer al club la confianza que depositaron en mí… especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, señaló.

También destacó el apoyo de la afición.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, añadió.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Legado: títulos, récords y protagonismo internacional

Durante su primera temporada, el estratega condujo al Inter Miami a una de las campañas más exitosas de su historia, al conquistar dos títulos, entre ellos la primera MLS Cup del club, además del campeonato de la Conferencia Este.

Bajo su mando, el equipo firmó cifras sin precedentes: 101 goles en una sola temporada, incluyendo playoffs, así como un récord de 20 anotaciones en fase final, en un calendario exigente de 58 partidos en todas las competiciones.

En el plano internacional, el conjunto estadounidense alcanzó hitos relevantes durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, al convertirse en el primer club de la MLS en avanzar a rondas eliminatorias y en el primero de la Concacaf en vencer a un rival europeo en un torneo oficial.

El propietario gerente del club, Jorge Mas, destacó la huella que deja el técnico argentino en la institución.

“Javier siempre formará parte de la historia de este club… fue pieza clave en logros inolvidables como la conquista de la MLS Cup”, afirmó.

Asimismo, subrayó su liderazgo y compromiso durante su etapa al frente del equipo.

“Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó”, añadió.

Relevo inmediato en el banquillo

Tras la salida de Mascherano, el club anunció que Guillermo Hoyos asumirá como entrenador del primer equipo de manera inmediata.

Hoyos cuenta con una amplia trayectoria internacional, tanto como futbolista como entrenador, con experiencia en países como Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, además de su paso por el desarrollo de talento juvenil en el FC Barcelona.

En paralelo, Alberto Marrero asumirá funciones como director deportivo del club.