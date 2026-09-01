Anuncia el Porto la contratación de Santiago Giménez

El atacante mexicano deja la escuadra del Milan para iniciar una nueva aventura en su carrera en Europa con el Porto del futbol de Portugal

El delantero mexicano Santiago Giménez fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del FC Porto, club al que llega procedente del AC Milan para la temporada 2026-2027, en una operación que representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el futbol europeo.

El conjunto portugués confirmó la incorporación del atacante de 25 años mediante sus canales oficiales, destacando que el seleccionado mexicano se integra a los llamados "Dragones" bajo un esquema de préstamo por una temporada con opción de compra.

De acuerdo con diversos reportes, el acuerdo entre Porto y Milan contempla una cláusula de compra de 18 millones de euros más bonos por objetivos, cifra que podría alcanzar los 20 millones de euros. Además, dicha opción podría convertirse en obligatoria si Giménez cumple con determinadas metas deportivas y de participación durante la campaña.

La salida del exjugador de Cruz Azul se produce después de una etapa complicada en el AC Milan, donde las lesiones y la falta de continuidad le impidieron consolidarse como titular.

Durante su estancia con el conjunto italiano disputó 37 partidos oficiales, registrando siete goles y seis asistencias.

Con su llegada al Porto, Giménez tendrá la posibilidad de disputar la UEFA Champions League y competir por los principales títulos del futbol portugués. El atacante mexicano buscará recuperar el nivel que mostró durante su exitoso paso por el Feyenoord de los Países Bajos, donde se consolidó como uno de los goleadores más destacados de Europa.

El FC Porto apuesta por la capacidad goleadora del "Bebote" para reforzar su ataque y mantener protagonismo tanto en la Primeira Liga como en competiciones internacionales. Con este movimiento, Santiago Giménez se convierte en un nuevo representante mexicano en el club portugués, siguiendo los pasos de figuras como Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona, quienes dejaron una huella importante en la institución lusitana.

Durante su presentación, el delantero expresó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional y manifestó su intención de demostrar su calidad en una liga que históricamente ha servido como plataforma para futbolistas latinoamericanos.

Con el mercado de fichajes europeo llegando a su fin, la incorporación de Santiago Giménez se convierte en uno de los movimientos más relevantes para el futbol mexicano, que tendrá nuevamente a uno de sus principales referentes compitiendo en un club con aspiraciones internacionales.