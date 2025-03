 Anuncia el Juventus a Igor Tudor como nuevo entrenador

El Juventus ha anunciado que Thiago Motta ha dejado de ser el entrenador de su primera plantilla y que el croata Igor Tudor, a partir de este domingo, se hará cargo del equipo en lo que resta de temporada.

"La Juventus anuncia que Thiago Motta ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo masculino. El club agradece a Thiago Motta y a todo su equipo su profesionalismo y el trabajo que han realizado con pasión y dedicación durante los últimos meses. Les desea mucha suerte en el futuro", indica la entidad turinesa.

"La Juventus también anuncia que el primer equipo masculino estará dirigido a partir de ahora por Igor Tudor, quien se encargará de su primer entrenamiento mañana, lunes 24 de marzo", añade el comunicado del club.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.