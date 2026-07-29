Anuncia América contratación del colombiano Óscar Perea

El delantero, surgido como profesional en el Atlético Nacional, llega como el primer refuerzo para las Águilas en este Clausura 2026

El América anunció este martes el fichaje del colombiano Óscar Perea, de 20 años, como refuerzo para el Apertura 2026.

“Bienvenido al Club América, Óscar Perea”, fue el mensaje de bienvenida que la institución escribió en redes para el delantero que portará el número 22 en el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

Perea se presentó en las instalaciones de las Águilas para hacer los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato.

El joven futbolista surgió en el futbol profesional en 2022 con el Atlético Nacional de su país, en el que permaneció hasta 2023 y gracias a sus buenas actuaciones emigró a Europa para jugar con el Estrasburgo francés y el AVS portugués.

Perea se caracteriza por su velocidad y habilidad en el sector izquierdo, que lo hacen un jugador desequilibrante.

Su aporte llega en buen momento para el América, que la semana pasada informó de que el uruguayo Brian Rodríguez, atacante que se desempeña por el mismo sector, estará de baja varias semanas debido a un esguince en la rodilla derecha.

El nacido en el municipio de Pereira también ha sido un actor recurrente en la selección Sub 20 de su país, con la que disputó el Preolímpico 2024, el Sudamericano de esa categoría del año pasado y la Copa Mundial que se celebró en Chile en 2025 en la que Colombia ocupó el tercer lugar y él anotó dos goles.

Óscar Perea es el primer refuerzo de las Águilas para este torneo, del que ya se han jugado dos fechas.

El América está en una nueva etapa y luego de dar las gracias al brasileño André Jardine, quien lo llevó a ganar un tricampeonato, Guillermo Almada fue el elegido para emprender una reconstrucción que ha ido muy lenta en el tema de los refuerzos.

El equipo suma un triunfo y un empate. En la tercera jornada, recibirá al Santos Laguna el próximo domingo.