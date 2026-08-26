Anuncia ambia de fecha y horario para el Clásico Regio 143

El duelo entre Tigres y Rayados de la Jornada 8 del Apertura 2026 se jugará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas

El Clásico Regio 143 tiene nueva fecha y horario, luego de que la Liga MX modificara la programación del duelo entre Tigres y Rayados correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

Originalmente, el encuentro estaba programado para el domingo 13 de septiembre a las 21:00 horas; sin embargo, ahora se disputará el sábado 12 a las 19:00 horas, de acuerdo con el calendario actualizado por la Liga MX.

El cambio fue anunciado a través de los canales oficiales de la liga, aunque hasta el momento no se han informado los motivos por los que se decidió modificar la fecha y el horario del partido.

⚽️👉 Modificación de día y hora #ClásicoRegio



La LIGA BBVA MX informa que el partido entre los Clubes @Rayados y @TigresOficial correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 cambiará de fecha y horario, se disputará de la siguiente manera:



📅Sábado 12 de septiembre,… pic.twitter.com/OOEDz4fI5w — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2026 El encuentro tendrá además un ingrediente especial, pues será el primer Clásico Regio de Víctor Manuel Vucetich con Tigres desde su última etapa al frente del conjunto felino, durante el torneo Verano 2000. En aquella temporada, Tigres derrotó originalmente 6-3 a Rayados en la edición 61 del Clásico Regio. Sin embargo, el resultado fue posteriormente anulado luego de una protesta de "La Pandilla" por una alineación indebida. La situación estuvo relacionada con Osmar Donizete. Tras la anulación, el partido de repetición, disputado el 5 de abril de 2000 y que terminó con empate 0-0, pasó a ocupar legalmente el lugar de la edición 62 en los registros de la Liga MX.