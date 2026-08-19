Antonio Salazar protege a futbolistas con sus espinilleras

Antonio Salazar fabrica espinilleras personalizadas para los jugadores de fútbol, a quienes protege con su técnica europea

Su trabajo, es cuidar el tesoro más preciado de los futbolistas: sus piernas…

Su nombre es Antonio Salazar López, es de la ciudad de San Diego, pero radica en Tijuana, y nos explica cómo incursionó en el mundo de fabricar espinilleras,

“Desde muy chico siempre me apasionó el fútbol, y siempre me ha gustado mantenerme ocupado. Empecé a idear una manera de estar cerca del fútbol y es como empecé con la idea de las espinilleras, que incluso ya se hacen en Europa, pero en México nadie las realizaba”. Comentó Antonio

Espinilleras adaptadas a cada futbolista

Las espinilleras de Antonio son muy solicitadas por los futbolistas de distintos equipos de la Liga MX, ya que contrario a la mayoría, son personalizadas, siendo esta última palabra en mención, algo más allá que una fotografía o un adorno,

“Personalizada no es solo ponerle la imagen de la persona que quieras. Es más que nada que la espinillera se adapte completamente al contorno de tu pierna para darte mayor comodidad y protección, el material, la fibra de carbono, te da mayor protección que la de plástico". Menciona Antonio Salazar.

Sobre el proceso de la fabricación de tan útiles artefactos, Salazar López nos platica,

“Bueno, desde el molde, se realiza con un material que antes se usaba el yeso, como cuando tenías una fractura, ahora ya es fibra de vidrio, ese material se me hace muy bien porque se puede adaptar a lo que es el molde. La fibra de vidrio se endurece y sobre ese empiezo a trabajar la espinillera”.

Y prosigue,

“Viene un proceso de vacío donde se envuelve la espinillera en su molde y de ahí sale la espinillera, la corto, la empiezo a preparar y todo lo demás”.

Más de 400 jugadores atendidos

Pero, ¿A cuántos futbolistas profesionales ha atendido? ¿Y quiénes son algunos de ellos?

“Pues ya tengo más de 12 años haciendo las espinilleras, llevo más de 400 jugadores, por ejemplo, en la Selección, en el último Mundial, a 11 de los 26 ya les hemos trabajado espinilleras. También ha James Rodríguez, Santi, ‘Tala’, Alexis Vega, Gallardo.

Con respecto a los precios, el emprendedor dijo que,

“Van desde el más económico, que es la estándar, donde saco moldes, desde mil pesos, hasta ya la personalizada, de 2 mil, 2 mil 500 pesos”.

Su anécdota con Orbelín Pineda

Antonio Salazar se dio tiempo para platicarnos una anécdota bastante curiosa, que tiene que ver con el jugador de Monterrey, Orbelín Pineda, y la herida que sufrió hace unos días en la Leagues Cup.

“Fíjate que tengo una anécdota con él, porque con él empecé desde que estaba en Chivas, le sacaba su molde y siempre me pedía. Antes del Mundial le saqué sus moldes y, desgraciadamente para él, sus espinilleras, las que le había hecho, las dejó en Grecia”, compartido.

Y prosigue,

“Una semana antes de la lesión me llamó pidiéndome unas, pero, pues le dije déjame que los tiempos se nos ajusten para entregarte, y vino la lesión. Es por eso que vuelvo aquí a Monterrey: para traerle sus espinilleras, sacarle moldes nuevos para eso”.

Antonio estuvo unos días en la ciudad para realizar las espinilleras de Pineda, pero al acudir a El Barrial, un grupo importante de jugadores de la Pandilla del Cerro de la Silla le solicitaron el trabajo también para ellos, por lo que en los siguientes partidos, ‘Hueso’ Reyes, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, ‘Mochis’ Cárdenas y ‘Tecatito’ Corona, entre otros, portarán en la parte baja de sus piernas, las espinilleras personalizadas.