Antonelli 'vuela' en Bélgica y suma otro triunfo

Con este triunfo, Kimi se fue a 50 puntos de diferencia comparado con Rusell, por lo que llegará al parón de verano como líder del campeonato

El "niño maravilla" de la Fórmula 1 lo hizo de nuevo. Andrea Kimi Antonelli se llevó un triunfo contundente en el Gran Premio de Spa-Francorchamps, con lo que dio otro paso en el Mundial de Pilotos.

Contrario a lo que se vio durante las prácticas y la propia Qualy, la carrera arrancó con mucho drama, pues en una maniobra cuestionable, George Russell chocó con Lewis Hamilton, por lo que el inglés se fue a la grava y tuvo que abandonar.

Esto abrió la competencia mucho más, pues, teniendo fuera a uno de los grandes contendientes al título, el resto de los equipos más poderosos pudieron pelear por el podio.

Hasta seis pilotos pelearon por el podio, aun cuando el "Hammer" tuvo que cumplir una sanción de cinco segundos detenido en pits por la colisión con su rival.

Diferentes circunstancias, como un virtual safety car, le dieron mucha oportunidad a Leclerc por pelear por la victoria con el italiano, pero una vez que el Mercedes retomó el ritmo gracias a su mejor gestión de energía, fue imposible acercarse.

Porque ese fue otro punto: la energía. Desde los entrenamientos se vio que la gestión de la electricidad sería el punto clave, pues Spa es una pista muy larga con rectas muy importantes y que no tiene frenadas agresivas o constantes para poder regenerar la batería.

Esto provocó que los pilotos se quedaran sin batería pocos segundos después de salir de las icónicas curvas de Eau Rouge y Raidillon.

Dentro de lo más destacable estuvo que Checo Pérez tuvo que retirarse debido a un nuevo problema en la suspensión. De igual manera, otra vez Lance Stroll no terminó la carrera por el deplorable ritmo de los Aston Martin.

Con este triunfo, Kimi se fue a 50 puntos de diferencia comparado con Rusell, por lo que llegará al parón de verano como líder del campeonato, el cual será después del Gran Premio de Hungría, a celebrarse el 26 de julio.