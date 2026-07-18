Antonelli marca el mejor tiempo en entrenamiento libre en Bélgica

El líder del campeonato de Fórmula Uno se mantuvo por delante de Lando Norris y Max Verstappen en el segundo libre del Gran Premio de Bélgica

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 7,004 metros de la mítica pista de las Árdenas, en un minuto, 45 segundos y 944 milésimas, 145 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 472 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que -al igual que los anteriores, con el neumático blando- marcó el tercer tiempo de la sesión.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimosexto y vigésimo segundo en la tabla de tiempos, a dos segundos y 312 milésimas y a casi cinco segundos y medio, respectivamente, de Antonelli.

En una sesión en la que se marcaron los mejores tiempos del día y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el séptimo tiempo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el vigésimo.

Colapinto invirtió, en su mejor intento, un segundo y 203 milésimas más que el líder del Mundial, del que se quedó, a tres segundos y seis décimas, 'Checo'.

En una sesión en la que todos lograron sus mejores cronos con los neumáticos blandos, antes de hacer simulación de carrera y que estuvo interrumpida durante algo más de diez minutos, en su tramo final, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del francés Pierre Gasly (Alpine), en la decimotercera de las 19 curvas de la pista belga.

El inglés George Russell -segundo en el Mundial, a 25 puntos de los 179 con los que comanda su compañero- firmó el octavo tiempo, a un segundo y 285 milésimas de Antonelli.

Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.