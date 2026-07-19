Antonelli logra la pole en Spa y saldrá primero

Andrea Kimi Antonelli consiguió la pole del GP de Bélgica en Spa-Francorchamps y compartirá primera fila con Max Verstappen

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato de Fórmula Uno, conquistó este sábado la pole position para el Gran Premio de Bélgica, décima fecha del Mundial, que se disputará en el circuito de Spa-Francorchamps.

Con apenas 19 años, Antonelli consiguió su sexta pole en la Fórmula Uno y la sexta de la temporada tras dominar la sesión de clasificación en la mítica pista de las Ardenas.

Verstappen acompañará a Antonelli

Durante la tercera ronda de clasificación (Q3), Antonelli completó los 7,004 metros del trazado belga con un tiempo de 1 minuto, 44 segundos y 361 milésimas, superando por 317 milésimas al neerlandés Max Verstappen.

El piloto de Red Bull, cuatro veces campeón del mundo, saldrá segundo y compartirá la primera fila con el joven corredor de Mercedes.

Lando Norris, de McLaren, registró el tercer mejor tiempo de la clasificación, pero una penalización de diez puestos por cambiar la batería de su monoplaza lo obligó a arrancar desde la decimotercera posición.

Con la sanción de Norris, George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, avanzó al tercer puesto de salida, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, ocupará la cuarta posición.

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y piloto de Ferrari, partirá desde la quinta posición, acompañado en la tercera fila por el australiano Oscar Piastri, de McLaren.

La cuarta fila estará integrada por Arvid Lindblad, de RB, y Gabriel Bortoleto, de Audi, quien arrancará desde el octavo lugar.

Mexicano Pérez saldrá en la parte trasera

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, avanzó posiciones debido a las sanciones aplicadas a otros pilotos y comenzará la carrera desde el undécimo sitio.

El español Carlos Sainz, de Williams, saldrá decimocuarto, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, arrancará en la vigésima primera posición. El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, partirá dos lugares por delante del piloto español.