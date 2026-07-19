Antonelli lidera último ensayo del GP de Bélgica

Kimi Antonelli fue el más rápido en la última práctica libre de Spa-Francorchamps, por delante de Lando Norris y Max Verstappen

El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) confirmó su buen momento al marcar el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Bélgica, décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, disputado este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps.

El líder del campeonato recorrió los 7,004 metros del trazado belga en un tiempo de 1:45.990, superando por 139 milésimas al británico Lando Norris (McLaren) y por 148 al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quienes también realizaron sus mejores registros con neumáticos blandos.

Russell y Ferrari completan el Top 6

George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato y compañero de Antonelli, registró el cuarto mejor tiempo, a 367 milésimas del líder de la sesión.

Lewis Hamilton (Ferrari) terminó quinto, aunque la práctica concluyó con un accidente del británico en la curva 13 del circuito. El incidente no dejó consecuencias mayores.

Detrás de él finalizó su compañero Charles Leclerc, sexto, a más de siete décimas y media del mejor registro.

Sainz, Alonso, Colapinto y Pérez

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimotercero, a un segundo y nueve décimas de Antonelli.

Por su parte, el español Carlos Sainz (Williams) ocupó el decimoctavo lugar, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) finalizaron en la vigésima primera posición, ambos a cuatro segundos y una décima del tiempo marcado por el líder del Mundial.

Tras el cierre de las prácticas libres, los pilotos se preparan para la sesión de clasificación, programada para las 16:00 horas locales (14:00 GMT), en la que se definirá el orden de salida para la carrera del Gran Premio de Bélgica de este domingo.