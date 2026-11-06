Antonelli homenajeará a Senna en su casco para el GP de Brasil

El diseño conmemora también el 35.º aniversario de la histórica victoria de Senna en su carrera de casa lograda en 1991, donde ganó con la transmisión rota

El nuevo monarca de la Fórmula 1, el italiano Kimi Antonelli, pisa el histórico Autódromo José Carlos Pace en Interlagos con un profundo significado emocional. Tras coronarse en el Gran Premio de México, el piloto de Mercedes se prepara para la actividad en pista portando un casco tributo diseñado especialmente para honrar el legado del legendario piloto brasileño Ayrton Senna.

El diseño conmemora también el 35.º aniversario de la histórica victoria de Senna en su carrera de casa lograda en 1991, gesta en la que el tricampeón cruzó la meta pilotando en sexta marcha.

"Tendré un casco especial para Brasil, para Ayrton, también porque se cumplen 35 años desde que ganó en sexta marcha su carrera de casa. Así que sí, será un casco tributo para Brasil, para Ayrton, y creo que es uno de los mejores cascos que he hecho", compartió Antonelli ante los medios de comunicación.

El casco, que incluye los colores y la bandera de Brasil en los costados, fue planeado desde antes de que el italiano asegurara el campeonato mundial.

Mantendrá el número 12

Desde su debut y a lo largo de su camino en la máxima categoría, Antonelli ha competido utilizando el número 12, el mismo dorsal con el que Ayrton Senna conquistó su primer campeonato mundial con McLaren en 1988.

Pese a tener el derecho reglamentario de portar el codiciado número 1 como flamante campeón del mundo, el protegido de las "flechas plateadas" reveló que no lo usará en la temporada 2027.

"Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí. También es una forma de mantenerme con los pies en la tierra y ser humilde", sentenció el piloto italiano.

Una jornada inolvidable junto a la familia Senna

Las emociones comenzaron antes de pisar el asfalto brasileño. Como preámbulo al fin de semana de competencia, Antonelli fue recibido por la familia Senna en su residencia, un encuentro en el que pudo convivir con los allegados del ídolo sudamericano y fotografiarse junto al emblemático monoplaza Lotus 98T.

Durante la rueda de prensa oficial de la FIA, el campeón mundial no ocultó la alegría y el asombro que le dejó la experiencia:

"Fue un día inolvidable. Gracias a toda la familia Senna. Me llevará algún tiempo asimilarlo, pero guardaré estos recuerdos para siempre".

Con el campeonato asegurado pero con las emociones a flor de piel, Kimi Antonelli saldrá este viernes a la pista de Interlagos buscando cerrar de manera magistral una temporada histórica, ahora con el espíritu y la inspiración de Ayrton Senna muy presentes.