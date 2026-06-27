Antonelli domina la primera práctica del GP de Austria

Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en el primer entrenamiento del GP de Austria; Sergio Pérez terminó 21 y Fernando Alonso cerró la clasificación

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato, marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, octava fecha del Mundial de Fórmula Uno, disputada este viernes en el Red Bull Ring de Spielberg.

Antonelli completó su mejor vuelta con neumáticos blandos en un tiempo de un minuto, siete segundos y 796 milésimas, superando por apenas 40 milésimas a su compañero de equipo, el británico George Russell. El australiano Oscar Piastri, de McLaren, finalizó tercero, a 117 milésimas del registro del piloto italiano.

El argentino Franco Colapinto, al volante de Alpine, concluyó en la octava posición tras completar 27 giros, quedando a un segundo y una décima del mejor tiempo de la sesión.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, quien conduce para Cadillac, registró el vigésimo primer mejor tiempo luego de completar 14 vueltas con neumáticos blandos.

En los minutos finales, su monoplaza quedó detenido en el ascenso hacia la tercera curva del circuito, lo que provocó una bandera roja y dio por terminada la práctica antes del tiempo previsto.

Fernando Alonso, de Aston Martin, cerró la clasificación con el vigésimo segundo y último registro. El español completó 21 vueltas y quedó a poco más de tres segundos y medio del tiempo de Antonelli.

Seis escuderías dieron oportunidad a pilotos novatos

La primera práctica también sirvió para que seis equipos cumplieran con el requisito reglamentario de dar participación a pilotos noveles durante la temporada.

El español Carlos Sainz no participó en la sesión al ceder su Williams al británico Luke Browning. También tuvieron actividad Jak Crawford con Aston Martin, Dino Beganovic con Ferrari, Paul Aron con Audi, Ayumu Iwasa con RB y Ryo Hirakawa con Haas.

El mejor desempeño entre los debutantes fue el de Beganovic, quien terminó noveno con Ferrari, mientras que Lewis Hamilton colocó el otro monoplaza de la escudería en la quinta posición.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, fue cuarto.

Tras una sesión disputada bajo altas temperaturas y sin mayores incidentes hasta la interrupción final provocada por el auto de Sergio Pérez, el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Austria está programado para iniciar a las 15:00 horas GMT.