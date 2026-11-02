Antonelli, con 20 años, hace historia y se corona en la Fórmula 1

El volante italiano de la escudería Mercedes conquista el Mundial de Pilotos 2026 al quedar en tercer lugar en el Gran Premio de México.

El automovilismo de la Fórmula 1 tiene a un nuevo campeón: el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Y no es cualquier monarca... ¡Es el volante más joven en la historia que conquista el Mundial de Pilotos en el Gran Circo!

Con apenas 20 años de edad, Antonelli quedó en tercer lugar este domingo en el Gran Premio de México, subió al podio y ahí celebró su galardón frente a la afición azteca en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Tras cruzar la línea de meta del Gran Premio de la Ciudad de México por detrás del ganador Max Verstappen y Lewis Hamilton, Kimi Antonelli colocó sus manos sobre el volante de su Mercedes y, con la voz entrecortada, exclamó: “¡Lo logramos, lo logramos!”.

Aunque el piloto de 20 años terminó tercero este domingo en la capital mexicana, se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

“¡Muchísimas gracias, lo logramos, lo logramos, muchísimas gracias... gracias!”, declaró Antonelli por la radio del equipo tras asegurarse el título, a falta de cuatro carreras para el final de la temporada.

Antonelli, el primer italiano en conquistar el título desde Alberto Ascari en 1953, sacó una ventaja inalcanzable en la clasificación sobre George Russell, su compañero en el equipo Mercedes, y Hamilton.

“No estaría aquí sin Mercedes y mi familia”, dijo Antonelli al finalizar la carrera. "Me he quedado sin palabras, todavía estoy intentando asimilar todo esto. Ha sido una temporada increíble".

Sebastian Vettel era el campeón más joven hasta ahora, logro obtenido a los 23 años en 2010.

Verstappen emergió victorioso por sexta vez en México al volante de su Red Bull.

Interrupción

La carrera se detuvo en la vuelta 46 con bandera roja después de que Valtteri Bottas se estrellara contra el muro en la primera curva, tras problemas con la suspensión del costado derecho.

Cadillac informó que al piloto se le realizaron “evaluaciones médicas adicionales como medida de precaución”.

Bottas salió del auto sin ayuda y saludó a los aficionados antes de abandonar la pista.

En el reinicio, Verstappen iba primero, seguido por Charles Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lando Norris y Russell, y el piloto de Red Bull no dejó escapar la victoria.

Después de México, la F1 se dirigirá a Brasil y luego a Las Vegas. Sigue siendo incierto si se disputarán los dos últimos grandes premios programados —en Catar y Abu Dabi—, dada la inestabilidad en la región.

La alegría de Italia