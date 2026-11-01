Antonelli busca devolver a Italia un campeón de F1 tras 73 años

Andrea Kimi Antonelli podría conquistar el título de Fórmula 1 en el Gran Premio de México y poner fin a una espera de 73 años para Italia

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli está cerca de hacer historia en la Fórmula Uno, al tener la posibilidad de convertirse en el primer representante de su país en ganar el campeonato mundial en 73 años, desde que Alberto Ascari consiguió su segundo título consecutivo en 1953.

El joven corredor de Mercedes podría asegurar matemáticamente el campeonato este domingo durante el Gran Premio de México, que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Con 20 años, Antonelli encabeza la clasificación de pilotos con 365 puntos, una ventaja de 123 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y de 124 respecto a Lewis Hamilton, de Ferrari, cuando todavía quedan varias pruebas para finalizar la temporada.

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón en México?

El italiano tiene una oportunidad importante para asegurar el título este fin de semana.

De acuerdo con los escenarios planteados para la carrera, le bastaría con terminar entre los nueve primeros lugares, sin importar los resultados de sus principales perseguidores.

Incluso podría proclamarse campeón sin sumar puntos, siempre y cuando ninguno de sus rivales directos consiga ganar la competencia.

Si concreta la hazaña, Antonelli se convertiría en el tercer piloto italiano en conquistar el campeonato mundial de Fórmula Uno, después de Giuseppe Farina y Alberto Ascari.

Giuseppe Farina y Alberto Ascari, los últimos campeones italianos

La historia de Italia en la máxima categoría comenzó con Giuseppe Farina, quien en 1950 se convirtió en el primer campeón mundial de Fórmula Uno. Al volante de un Alfa Romeo, el piloto originario de Turín, conocido como 'Nino', inauguró el palmarés de la competición.

Posteriormente, Alberto Ascari consiguió los títulos de 1952 y 1953 con Ferrari.

Su dominio durante aquellas temporadas lo convirtió en el primer piloto en revalidar el campeonato de manera consecutiva.

Desde el segundo campeonato de Ascari, ningún otro representante italiano ha logrado conquistar el título de pilotos, por lo que Antonelli tiene la oportunidad de terminar con una sequía que supera las siete décadas.

Brasil sería la siguiente oportunidad para Antonelli

El piloto de Mercedes disputa su primera temporada en la categoría reina del automovilismo y podría alcanzar el campeonato antes de que concluya el calendario.

En caso de no conseguirlo en el Gran Premio de México, Antonelli tendría una nueva oportunidad la semana siguiente, durante el Gran Premio de Brasil, que se correrá en el circuito de Interlagos.

De esta manera, el italiano afronta una de las etapas más importantes de su carrera, con la posibilidad de devolver a su país un campeón mundial de Fórmula Uno por primera vez desde 1953.