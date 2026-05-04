Antonelli arrasa en Miami y refuerza su liderato en F1

El piloto italiano suma su tercera victoria consecutiva en la temporada; Checo Pérez termina 16 en el debut de Cadillac en Estados Unidos

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) consolidó su impresionante arranque de temporada al conquistar este domingo el Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium, en Florida.

Con apenas 19 años, Antonelli consiguió su tercera victoria consecutiva y se reafirmó como líder del campeonato, luego de imponerse por delante de los McLaren del británico Lando Norris, segundo, y del australiano Oscar Piastri, tercero.

El joven prodigio de Mercedes llegó a 100 puntos en la clasificación, ampliando a 20 unidades su ventaja sobre su compañero George Russell, quien finalizó cuarto en Miami.

La escudería alemana continúa marcando el ritmo de la temporada 2026, tras las victorias de Russell en Australia y de Antonelli en China, Japón y ahora Miami.

Aunque Antonelli partió desde la pole position, volvió a sufrir en la largada, perdiendo momentáneamente posiciones frente a Charles Leclerc y Norris. Sin embargo, una estrategia eficaz en boxes le permitió recuperar el liderato y resistir la presión final del piloto británico.

Norris recortó distancias en las últimas vueltas, pero Antonelli mantuvo el control y cruzó la meta con una ventaja de 3.264 segundos para sellar otra actuación dominante.

Checo Pérez sufre en estreno de Cadillac

En contraste, el mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo una carrera complicada y terminó en el puesto 16, en lo que representó la primera participación de Cadillac en suelo estadounidense como nueva escudería de la máxima categoría.

Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó decimoquinto, apenas un lugar por delante del mexicano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó una destacada actuación al finalizar octavo, igualando el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula Uno.

Carlos Sainz (Williams) terminó noveno, mientras Alex Albon, su compañero de equipo, cerró décimo para sumar también unidades.

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) fue quinto, seguido de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes ocuparon la sexta y séptima posición para Ferrari.

Miami recibe a la F1 tras pausa por conflicto en Oriente Medio

La competencia marcó el regreso de la Fórmula Uno tras un mes de suspensión, luego de la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio.

Además, Miami fue escenario del estreno de ajustes técnicos al nuevo reglamento, con monoplazas híbridos que combinan motores térmicos y eléctricos.

La amenaza de tormentas obligó a modificar el horario de la carrera, aunque finalmente la lluvia no apareció y permitió una prueba estratégica y veloz.

Tras su victoria en Miami, Antonelli llegará como sólido líder al Gran Premio de Canadá, programado para el próximo 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.