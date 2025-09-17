Anthony Martial ya está registrado en la Liga MX ¿Cuándo debuta?

Aunque el jugador ya tiene la papelería lista, arrastra prácticamente dos meses de inactividad, pues su último partido con el AEK de Atenas fue el 24 de julio

Apenas unos días después que se anunció el fichaje de Anthony Martial con Rayados, el jugador ya aparece registrado ante la Liga MX, por lo que reglamentariamente está listo para debutar.

El delantero de 29 años llegó a Monterrey este martes por la mañana y se espera que el miércoles ya se ponga a las órdenes de su nuevo entrenador, Domenec Torrent, quien junto con su cuerpo técnico tendrán la misión de poner en ritmo a su jugador estelar.

Y es que, pese a que el jugador ya cuenta con toda la papelería para poder ver minutos, arrastra prácticamente dos meses de inactividad, pues su último partido con el AEK de Atenas fue el 24 de julio, donde vio acción solo 32 minutos.

Aun cuando existe un gran interés, no solo de la directiva y afición del Monterrey, sino de todo el fútbol mexicano por verlo en acción, es muy importante que no se fuerce el debut, pues su historial de lesiones es bien conocido y ponerlo a jugar sin ritmo es muy peligroso.

El siguiente partido de "La Pandilla" será este sábado 20 de septiembre frente al América, con Martial prácticamente descartado para ver acción; el siguiente será el miércoles 24 ante Toluca en la Bombonera, una plaza complicada por la altura, así que también se antoja complicado verlo.

En caso de que tenga una adaptación física y futbolística muy buena, sería el sábado 27 frente a Santos donde el galo ya podría ver por lo menos un par de minutos de acción, pues contaría ya con 10 días en México y entrenando con el grupo.