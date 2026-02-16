Anthony Martial se lesionó el hombro: confirma Rayados

La institución albiazul informó el estado del futbolista mediante un comunicado oficial, luego de la acción que provocó su salida del encuentro

El Club de Futbol Monterrey confirmó que el delantero francés Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho durante el partido correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 frente a León, disputado en el Estadio BBVA. La institución albiazul informó el estado del futbolista mediante un comunicado oficial, luego de la acción que provocó su salida del encuentro.

La jugada ocurrió cerca del cierre del primer tiempo, cuando el atacante disputó un balón por el costado del terreno de juego. Tras un contacto con un rival, el jugador cayó sobre el césped apoyando el brazo derecho, lo que generó una molestia en la articulación. El futbolista permaneció varios minutos recibiendo atención del cuerpo médico antes de ser retirado en camilla para su valoración.

Así fue el momento exacto en el que ocurrió la lesión de Anthony Martial?

Así fue la lesión de Anthony Martial 😧 pic.twitter.com/50U8F53vAy — Monterrey es Pasión (@mtyespasion) February 15, 2026

Incertidumbre por el tiempo de recuperación

El club informó que en los próximos días se dará a conocer el progreso de la recuperación del delantero, así como el tiempo estimado que permanecerá fuera de actividad. La institución mantiene seguimiento constante para determinar cuándo podrá reintegrarse a los entrenamientos y posteriormente a la competencia oficial.

La lesión genera incertidumbre dentro del entorno del club debido al rol ofensivo que el futbolista ocupa en el plantel. La reciente incorporación del jugador al equipo lo colocó como una de las opciones principales en el ataque, por lo que su ausencia podría influir en la planificación deportiva para las siguientes jornadas.