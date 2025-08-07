Anthony Barr, estrella de los Vikings, se retira de la NFL

El retiro del estelar defensivo de Minnesota, tras 10 años en la NFL, se debe a los problemas en una rodilla que lo aquejan desde hace dos años

Anthony Barr, estrella de los Minnesota Vikings, anunció este martes su retiro de la NFL luego de una década en la que también vistió el uniforme de los Dallas Cowboys en 2022.

"Tras una increíble carrera de 10 años, Anthony Barr se retira oficialmente de la NFL. Aunque su carrera ha llegado a su fin, Anthony seguirá centrado en su misión de apoyar a las familias que cuentan con el apoyo de 'Raise the Barr'", señaló la fundación del apoyador través de un comunicado.

Barr, de 33 años, quien tuvo una destacada carrera con los Vikings, equipo que lo reclutó en la primera ronda del Draft 2014, se ha dado a la tarea, junto con su madre, Lori, de ayudar a familias monoparentales que requieren apoyo para impulsar a sus hijos en carreras universitarias a través de su fundación 'Raise the Barr', la cual fundaron en el 2016.

El retiro del apoyador se debe a los problemas en una rodilla que lo aquejan desde hace dos años. En 2023 sólo pudo jugar cuatro partidos y el año pasado dicha lesión lo mantuvo fuera del campo, algo que le obligó a tomar esta decisión.

A lo largo de una década el originario de South Bend, Indiana, registró 554 tackles, 18.5 capturas de mariscal de campo, 32 pases defendidos, cinco intercepciones, forzó ocho balones sueltos, recuperó 10, y consiguió una anotación defensiva; todo en 108 aperturas que le valieron ser seleccionado cuatro veces consecutivas al Pro Bowl entre 2015 y 2018.

El exestrella de los UCLA Bruins del futbol colegial, que ganó alrededor de 63 millones de dólares en una década en la NFL, ahora podrá enfocar todas sus energías a su fundación.

"Desde el principio 'Raise The Barr' ha sido la manera en la que Anthony ha tratado de convertir su éxito en el campo en un impacto real para familias como la suya, algo que seguiremos haciendo dando la bienvenida a nuevos becarios y creando nuevas oportunidades en honor a su carrera", concluyó el comunicado de su fundación.