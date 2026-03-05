Antes del Clásico, jornada de media semana para Rayados y Tigres

Rayados y Tigres se enfrentan esta noche a Querétaro y Puebla, respectivamente, previo a la edición 142 del Clásico este próximo sábado

Los Rayados de Monterrey comienzan esta noche una nueva era con el entrenador argentino Nicolás Sánchez, quien tratará de regresar al equipo a los lugares de liguilla.

La directiva de los regios despidió el pasado domingo por malos resultados al entrenador español Domenec Torrent y anunció como interino a "Nico", con experiencia como defensa del equipo y auxiliar técnico del estratega cesado.

Noveno de la tabla de posiciones con la octava ofensiva y la octava defensa, con Torrent el Monterrey fue inestable, lo cual irritó a la afición, que pidió la salida del entrenador al comprobar los números en su estadio: un triunfo, un empate y dos derrotas.

Sánchez conoce a los jugadores y al futbol de México por lo que el cambio no será complicado para un conjunto sin margen de distracciones, que recibirá al Querétaro, penúltimo de la tabla de posiciones, con todo a favor para comenzar con buen pie su nueva época.

El duelo está pactado para arrancar a las 19:00 horas en la cancha del “Gigante de acero”.

De vencer a los Gallos, Monterrey se meterá en zona de clasificación, un buen resultado antes de enfrentar a Tigres el próximo sábado en la edición 142 del Clásico.

Tigres busca enracharse

Con la mira puesta en sumar una nueva victoria en el torneo, Guido Pizarro y los auriazules visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, en juego de la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de Liga MX.

Los de San Nicolás llegan motivados a este encuentro, luego de golear 4-1 al América el sábado pasado en el estadio Ciudad de los de la Ciudad de México.

Tras el cotejo ante los de la Angelópolis, se medirán a Rayados en el Clásico en ‘El Volcán’ a las 21:00 horas, en la Jornada 10.

La 'U' por la pantalla de Azteca 7

Disfruta el partido Puebla ante Tigres a tráves de la pantalla de Azteca 7 con la transmisión de Fut Azteca a partir de las 18:50.