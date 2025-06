 Anselmi decepcionado tras eliminación del Mundial de Clubes

El ex entrenador de Cruz Azul, no contestó a la pregunta de si siente que su puesto corre peligro tras el desempeño de los Dragones en el Mundial de Clubes

El entrenador del Porto, Martín Anselmi, afirmó tras el empate 4-4 de su equipo ante Al Ahly -que supuso la eliminación de ambos equipos del Mundial de Clubes- que se sienten "decepcionados" y que "es momento de hacer cambios".

"Evidentemente no vinimos aquí a no clasificar (...) Hay un montón de factores para analizar. No estamos contentos. Estamos decepcionados con el resultado final. A partir de ahí, el golpe en la mesa que comenté debe ser planificado (...) Ese golpe se da mirando para adentro y cambiando todo lo que haya que modificar, satisfaciendo todas las necesidades que tenemos para la temporada que viene", afirmó el técnico argentino.

El joven entrenador, ex de Cruz Azul, no contestó a la pregunta de si siente que su puesto corre peligro tras el desempeño de los Dragones en el Mundial de Clubes, donde no ganaron ningún partido frente a Palmeiras, Inter Miami y Al Ahly.

"Toda la temporada sirve como aprendizaje para la que sigue (...) Nunca tuvimos la oportunidad de parar y de hacer los cambios. Enumerarlo aquí no es el momento, pero ahora sí es momento de hacer cambios", dijo Anselmi.

El argentino aseguró que su equipo buscó "ganar el partido" incluso cuando sabían que el partido entre Inter Miami y Palmeiras había culminado con 2-2, y que ya no tenían oportunidades de clasificarse, pero nunca lograron ponerse por delante en el marcados y en muchos tramos fueron dominados por la escuadra egipcia.

El Grupo A concluyó finalmente con la siguiente clasificación: 1-Palmeiras (5 puntos); 2-Inter Miami (5 puntos); 3-Oporto (2 puntos); 4-Al Ahly (2 puntos).

Además, esta temporada Porto terminó tercero en la Liga Portuguesa por detrás de Benfica y el ganador de dicho torneo, Sporting Club de Portugal que le sacó 11 puntos.

