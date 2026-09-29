Anota Michael Olise gol del triunfo para la escuadra de Francia

Con un solitario gol en los minutos finales del encuentro, el conjunto galo se impuso como visitante para asegurar el liderato.

La Selección de Francia 🇫🇷 se impuso por la mínima diferencia (0-1) como visitante ante Bélgica 🇧🇪 en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Grupo A de la Liga de Naciones. Un solitario gol de Michael Olise al minuto 88’ rompió el empate y le otorgó el triunfo al cuadro galo en un ríspido encuentro disputado de principio a fin.

Para este importante compromiso, la escuadra dirigida por Zinedine Zidane no pudo contar con su capitán y referente ofensivo, Kylian Mbappé. El delantero sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido contra Turquía de la fecha anterior, por lo que abandonó la concentración internacional y regresó a España para iniciar su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del Real Madrid. Se estima un tiempo de baja entre 2 y 3 semanas.

En lo futbolístico, el conjunto francés dominó la posesión del balón con un 63% y generó 16 remates totales (9 de ellos con dirección al arco), frente a los 10 disparos y 2 tiros a puerta registrados por el combinado belga. Asimismo, la efectividad en el toque favoreció a los visitantes con un 94% de precisión en sus 661 pases.

Con este resultado, Francia escaló a la primera posición del Grupo A con paso perfecto de 6 puntos tras dos partidos disputados. Por su parte, Bélgica descendió al segundo puesto de la tabla al quedarse con 3 unidades, firmando su primera derrota de la competición.