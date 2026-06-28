Anota Messi y Argentina completa paso perfecto en grupos

La anotación también permitió a Messi aumentar su cuenta personal en el torneo y mantenerse entre los máximos goleadores de la competencia.

Argentina cerró la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria de 3-1 sobre Jordania, resultado que le permitió finalizar con paso perfecto y encarar la fase eliminatoria con confianza. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sumó nueve puntos de nueve posibles y ahora se prepara para enfrentar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

La Albiceleste logró el triunfo incluso sin la necesidad de utilizar desde el inicio a Lionel Messi, quien permaneció en el banquillo durante la primera hora de juego. Aun así, el equipo mostró profundidad de plantilla y encontró soluciones mediante varias de sus figuras y algunos futbolistas que tuvieron sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

Argentina aprovechó los errores de Jordania

El dominio argentino comenzó a reflejarse en el marcador a los 19 minutos. Una falta cometida cerca del área permitió que Giovani Lo Celso ejecutara un tiro libre que terminó en el fondo de las redes tras una colocación deficiente de la barrera jordana.

Minutos después llegó el segundo tanto. Tras una acción revisada por el VAR, el árbitro señaló un penalti por una infracción sobre Marcos Senesi dentro del área. Lautaro Martínez fue el encargado de cobrar desde los once pasos y poner el 2-0.

Para ambos jugadores el gol tuvo un significado especial. Lo Celso continúa recuperando protagonismo tras varias lesiones, mientras que Lautaro rompió una prolongada sequía goleadora en partidos oficiales con la selección argentina.

Messi apareció para sentenciar el encuentro

En la segunda mitad, Jordania encontró espacios y logró descontar mediante Moussa Altamari, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer a Emiliano Martínez.

La anotación obligó a Scaloni a mover piezas y enviar al campo a Messi. El capitán argentino ingresó cuando el partido superaba la hora de juego y rápidamente dejó su huella.

Tras una nueva falta cerca del área, el delantero ejecutó un tiro libre directo que terminó en gol, ampliando la ventaja y asegurando el triunfo argentino. La anotación también permitió a Messi aumentar su cuenta personal en el torneo y mantenerse entre los máximos goleadores de la competencia.

Cabo Verde espera en la siguiente ronda

Además del resultado, Argentina obtuvo conclusiones positivas gracias al debut mundialista de varios futbolistas, entre ellos Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Nico Paz, Valentín Barco y José Manuel López.

Con la clasificación asegurada y una plantilla cada vez más amplia en opciones, la vigente campeona del mundo viajará a Miami para enfrentar a la sorprendente selección de Cabo Verde, una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.