Ann Li vence a Alycia Parks y avanza a las semis del Abierto GNP

La tenista estadounidense se convirtió en la pimer semifinisalista del torneo después de doblegar a Alycia Parks en sets corridos por 6-2 y 6-3

La tenista estadounidense, Ann Li, se convirtió en la primera invitada a las Semifinales del Abierto GNP Seguros, después de doblegar a su compatriota Alycia Parks en sets corridos por 6-2 y 6-3.

El duelo entre estadounidenses arrancó este jueves la actividad de los Cuartos de Final, con Li dejando en evidencia el buen nivel que atraviesa. Con el triunfo, la estadounidense alcanzó momentáneamente su mejor ranking, ubicándose en el puesto 28.

Además, consiguió su segundo triunfo ante Parks, luego de que la venciera por última vez en Madrid. El encuentro se inclinó desde el inicio del lado de la actual número 30 del mundo, quien comenzó el primer parcial con ventaja de 2-0 y nunca soltó el control.

¿Cómo consiguió Ann Li el triunfo ante Alycia Parks?

En sus turnos de saque, Parks mostró problemas para encontrar su ritmo y jamás pudo sentirse cómoda sobre la cancha. Li, además, la puso constantemente en aprietos al generar 10 oportunidades de break.

Con cuatro puntos para set, Li aprovechó su oportunidad y tomó ventaja en el partido, manteniendo el temple y mostrando un juego efectivo.

En el segundo set, los problemas para Parks continuaron, especialmente con su servicio. La estadounidense volvió a ceder terreno y Li aprovechó para quebrar y ponerse 4-2 arriba.

Ann Li iguala su mejor participación en el torneo

Finalmente, con un turno al saque perfecto, Li selló su pase a las Semifinales, igualando su mejor participación en el Abierto GNP Seguros, cuando también alcanzó esta instancia en 2021.

Por un lugar en la gran Final, la estadounidense espera a la vencedora del enfrentamiento entre Clara Tauson y Diane Parry.