Anisimova queda fuera del US Open en tercera ronda

Amanda Anisimova, finalista del US Open 2025, fue eliminada en tercera ronda por Anastasia Potapova y saldrá del Top 10 mundial

Amanda Anisimova, quien disputó la final del Abierto de Estados Unidos en 2025, quedó fuera de la edición de este año tras perder este sábado ante la austríaca Anastasia Potapova en la tercera ronda.

Potapova, número 25 del mundo, se impuso por 6-2 y 7-5 en una hora y 39 minutos ante Anisimova, actualmente décima del ranking mundial.

Potapova tuvo una actuación efectiva en los momentos decisivos. Convirtió seis de las ocho oportunidades de quiebre que generó y logró salvar 13 de las 16 ocasiones de break que tuvo en contra.

La diferencia en los puntos importantes permitió a la tenista austríaca cerrar el partido en dos sets y avanzar a la siguiente ronda del torneo neoyorquino.

Anisimova perderá su lugar en el Top 10

La eliminación tendrá consecuencias en el ranking para Anisimova, quien abandonará el Top 10 mundial después de haber ingresado a ese grupo hace más de un año.

Su ascenso se produjo tras alcanzar la final de Wimbledon, aunque aquella participación terminó con una contundente derrota ante la polaca Iga Swiatek por un doble 6-0.

También perdió la final del US Open en 2025

El año pasado, Anisimova llegó hasta la final del Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentó a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La estadounidense no pudo conquistar el título y cayó por 6-3 y 7-6(3), sumando así otra final perdida en un torneo de Grand Slam durante 2025.

Anisimova se convirtió en la tercera jugadora ubicada entre las diez mejores del mundo que queda eliminada en esta edición del torneo.

Antes de la estadounidense también quedaron fuera la checa Karolina Muchova, número siete del ranking, y la ucraniana Elina Svitolina, ubicada en el noveno puesto.