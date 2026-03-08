¡Ánimo Arly! Mexicano cae en competencia de Milano Cortina 2026

Sin embargo, el mexicano no fue el único en sufrir una aparatosa caída. Nicolás Birsquett y Enrique Plantey sufrieron la misma suerte

El para atleta mexicano Arly Velásquez protagonizó este sábado un fuerte momento al caer durante su primera prueba de estos Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina-2026.

Sin embargo, el mexicano no fue el único en sufrir una aparatosa caída, pues el chileno Nicolás Birsquett y el argentino Enrique Plantey sufrieron la misma suerte.

Por su parte, el Comité Paralímpico Mexicano animó al representante nacional.

"¡Todo México contigo, Arly!⛷️ Así se vivió desde Milano Cortina 2026, la participación de nuestro representante nacional. Sigue adelante, Arly, que todavía quedan dos pruebas más. 💪¡Vamos México!❤️

🇲🇽 ¡Todo México contigo, Arly!⛷️



Así se vivió desde Milano Cortina 2026, la participación de nuestro representante nacional.



Sigue adelante, Arly, que todavía quedan dos pruebas más. 💪¡Vamos México!🇲🇽❤️#COPAME #MexicoEnLaCima #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/uE3orlBwYu — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) March 7, 2026

El día de hoy, Arly Velásquez hizo historia, debido a que es estos son sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Estas son las siguientes competencias de Arly Velásquez en Milano-Cortina

México contará con la participación de su único representante en dos disciplinas más. Estas son las citas pactadas:

9 de marzo

Supergigante sentado

02:30 hora local CDMX

13 de marzo

Slalom gigante sentado

02:00 / 06:00 hora local CDMX

Él es Arly Velásquez, único mexicano en Juegos Paralímpicos 2026

Arly Velásquez Peñaloza será el único atleta mexicano presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Nació el 17 de agosto de 1988, en Cancún, Quintana Roo. Aunque su vida deportiva inició desde la infancia cuando se consolidó a los 12 años como campeón juvenil de ciclismo de montaña, su vida dio un giro importante.