Angelinos frenan a Seattle con gran labor de Detmers

Reid Detmers lanzó seis entradas sin permitir carrera y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron 7-5 a los Marineros de Seattle

Los Angelinos de Los Ángeles se impusieron 7-5 a los Marineros de Seattle gracias a una sólida actuación del lanzador Reid Detmers y a una ofensiva que produjo carreras en momentos clave.

Detmers se llevó la victoria, con marca de 7-8, después de trabajar seis entradas en blanco. El pitcher permitió apenas dos imparables, ambos sencillos, y mantuvo a Seattle sin anotaciones durante su participación.

Dominic Canzone rompió el juego sin hit en la cuarta entrada, mientras que Michael Arroyo abrió la quinta con otro sencillo. Detmers no permitió más imparables y terminó su labor con siete ponches y dos bases por bolas.

Meckler se queda cerca del ciclo

Wade Meckler fue una de las figuras ofensivas de Los Ángeles al conectar un triple en la primera entrada, un sencillo en la cuarta y un doble en la sexta ante Bryce Miller.

El bateador tuvo dos oportunidades posteriores para completar el ciclo, pero en la séptima entrada fue puesto fuera con un rodado. En la novena consiguió su cuarto imparable mediante un sencillo dentro del cuadro, por lo que se quedó a un jonrón de completar la hazaña.

Los Angelinos construyen la ventaja

Meckler anotó la primera carrera del encuentro en la primera entrada, luego de que Miller realizara un lanzamiento descontrolado.

Los Angelinos volvieron a producir en la cuarta, cuando Vaughn Grissom conectó un sencillo productor. La ventaja creció hasta 5-0 en la sexta entrada gracias a un jonrón de tres carreras de Christian Moore.

Zach Neto amplió la diferencia en la séptima entrada con un cuadrangular frente al relevista Eduard Bazardo. El batazo representó su jonrón número 27 de la temporada, la cifra más alta dentro del equipo.

En la novena entrada, Neto volvió a aparecer con el madero al conectar un doble productor que contribuyó a la victoria de los Angelinos sobre Seattle.

Por los Marineros, Bryce Miller cargó con la derrota y quedó con registro de 4-10, después de permitir cinco carreras y seis hits en seis entradas, además de ponchar a siete bateadores y otorgar dos bases por bolas.