Ángel Correa se va de México por motivos personales

Hasta el momento, Club Tigres no ha detallado públicamente los temas extracancha relacionados con la decisión del jugador

El futuro de Ángel Correa dio un giro decisivo luego de que el delantero argentino abandonara México y emprendiera el viaje hacia Buenos Aires, Argentina, mientras Tigres y River Plate avanzan en las negociaciones para concretar su transferencia.

La salida del atacante se produjo en medio de situaciones personales y temas extracancha que habrían influido en su determinación de terminar anticipadamente su etapa con el conjunto universitario, apenas un año después de su llegada al futbol mexicano.

Ángel Correa decidió no continuar en Tigres

La postura del jugador ya había sido reconocida públicamente por el entrenador Guido Pizarro, quien confirmó que Correa tomó la decisión de buscar su salida.

A partir de ese momento, el argentino dejó de ser considerado para el inicio del Apertura 2026 y las conversaciones con River Plate cobraron mayor fuerza.

Antes de abandonar la ciudad, el delantero se habría despedido de sus compañeros y del personal de Tigres, dejando encaminado el final de un ciclo que comenzó en julio de 2025, cuando llegó procedente del Atlético de Madrid con un contrato de larga duración.

La información surgida desde Argentina sostiene que Correa viajó hacia Buenos Aires sin intención de regresar a México, incluso cuando todavía quedaban aspectos económicos y administrativos por resolver entre ambas instituciones.

River y Tigres negociaron durante varias semanas

Las conversaciones atravesaron diferentes etapas debido a las condiciones establecidas por Tigres para liberar al futbolista. River presentó varias propuestas hasta acercarse a las pretensiones del club regiomontano, que buscaba recuperar su inversión y obtener una ganancia por uno de sus elementos más importantes.

Una de las fórmulas planteadas contemplaría un pago de 15 millones de dólares, además de variables sujetas al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, los detalles definitivos de la operación deberán conocerse mediante los comunicados oficiales de los clubes.

Las versiones más recientes colocan el traspaso en su fase final y señalan que Correa firmaría con River hasta diciembre de 2029. El siguiente paso sería completar las evaluaciones médicas y formalizar la documentación correspondiente.

Una etapa breve pero productiva en el futbol mexicano

Durante su paso por Tigres, Ángel Correa disputó 54 partidos y marcó 23 goles, además de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su rendimiento despertó el interés de River, que busca sumar experiencia y capacidad goleadora a su plantel.

Aunque su desempeño deportivo fue destacado, las circunstancias personales y su deseo de regresar a Argentina terminaron por acelerar una salida que inicialmente parecía complicada por su vínculo contractual con los felinos.

Hasta el momento, Tigres no ha detallado públicamente los temas extracancha relacionados con la decisión del jugador. Mientras se espera la oficialización de la transferencia, Correa ya se encuentra encaminado hacia una nueva etapa en el futbol argentino.