Ángel Correa se convierte en histórico de Tigres

Con su salida, Correa se convirtió en la venta más cara en la historia de Tigres y de todo el fútbol regiomontano, superando a Germán Berterame

El drama que se generó por la novela creada en torno al fichaje de Ángel Correa con River Plate parece que terminará siendo más positivo para Tigres que para el propio club argentino; incluso el campeón del mundo en 2022 tomará un lugar privilegiado en la historia del equipo.

Desafortunadamente para la afición, esto no será por haber tenido una trayectoria mítica como André-Pierre Gignac, pero sí por algo que será muy complicado de igualar no solo para los felinos, sino para todo el fútbol regiomontano.

Con su salida, Correa se convirtió en la venta más cara en la historia de Tigres y de ambos clubes de Nuevo León, pues su salida le costó a los "Millonarios" más de $15 millones de dólares, pese a que el jugador tiene ya 31 años y su valor de reventa es prácticamente nulo.

Con esto, "Angelito" superó la venta de Germán Berterame al Inter Miami, la cual se dio apenas hace unos meses y dejó más de $14 millones de dólares para "La Pandilla" y era la mayor que se dio desde la Sultana del Norte.

¿Quiénes son las ventas más caras de Tigres?

Curiosamente, antes de que Correa volviera a Argentina, la mayor venta en la historia del club era nadie menos que Guido Pizarro, quien se fue al Sevilla de España por $9.8 millones de dólares.

El top 3 lo completa Lucas Zelarayán, quien no tuvo mucha participación con Tigres pese a su calidad, por lo que el Columbus Crew no dudó en poner en la mesa $8.3 millones de dólares para ficharlo.

¿Quiénes son las ventas más caras de Rayados?

Además del ya mencionado Berterame, el resto del top lo completan Nelson Deossa, quien emigró al Real Betis español por $13 millones de dólares.

Finalmente, en el tercer puesto aparece Rodolfo Pizarro, quien le costó una millonada a Chivas, a Rayados y al Inter Miami, que cuando el equipo nació, le pagó al Monterrey $12.5 millones de dólares para convertirlo en su primer jugador franquicia. Incluso recibió el dorsal 10, el cual mantuvo hasta que llegó Lionel Messi y Pizarro salió del equipo.

Quizá Ángel no dejó títulos, o muchos goles, pero la lluvia de billetes que caerá en San Nicolás de los Garza seguramente será muy bien vista por la directiva, que ni en sus mejores sueños pensó que podría sacar tanto dinero por un jugador que comenzaba el ocaso de su carrera.