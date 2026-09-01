Ángel Correa revela que la pasó mal durante su etapa en Tigres

El argentino aseguró que vivió un momento complicado en México y destacó el apoyo de Eduardo “Chacho” Coudet, pese a que antes elogió su paso por Tigres

Ángel Correa no vivió una buena etapa durante su estancia en Nuevo León, según sus propias palabras.

Y es que este domingo se viralizó un video en redes sociales, en donde el atacante argentino aseguró que durante su estancia en México no atravesaba un buen momento.

Además afirmó que Eduardo “Chacho” Coudet tuvo un papel importante para ayudarlo a sobrellevar las dificultades.

“En lo personal, a mí me ayudó muchísimo. Yo la estaba pasando mal en México y él, como persona, estuvo ahí para que yo no me decaiga porque estaba muy mal”, declaró el atacante de River Plate.

Estas declaraciones llegaron en el postpartido entre River y Banfield, el cual se llevó el club "Millonario", las cuales generaron controversia tras su polémica salida de Tigres.

Y es que hay que recordar que en 2025 el argentino había declarado que Tigres le había regresado las ganas de jugar al futbol.

Esto, añadido a sus afirmaciones sobre haber recibido supestas amenazas previo a su salida del cuadro universitario, hizo que aficionados comentaran la incongruencia en sus declaraciones.

Correa llegó a Tigres en 2025, con quienes jugó 54 partidos, marcando 23 goles y dando 14 asistencias.