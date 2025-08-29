Ángel Correa, excluido de Argentina pese a gran nivel en Tigres

El delantero de Tigres no fue convocado por Scaloni para los duelos de septiembre, sorprende tras su buen desempeño en Liga MX y Leagues Cup

Ángel Correa, delantero de Tigres UANL y uno de los goleadores destacados de la temporada con siete tantos entre Liga MX y Leagues Cup, no fue incluido en la convocatoria de la Selección Argentina para la fecha FIFA de septiembre.

El técnico Lionel Scaloni dejó fuera al atacante para los duelos contra Venezuela y Ecuador, programados para el 4 y 9 de septiembre, generando sorpresa entre aficionados y analistas, pues Correa había participado en tres de los últimos cuatro partidos de eliminatoria y estuvo presente en las dos convocatorias anteriores.

Expertos señalan que su reciente traslado de LaLiga, tras diez años en el Atlético de Madrid, a la Liga MX pudo influir en la decisión, considerando que la mayoría de los convocados militan en clubes europeos, con pocos seleccionados provenientes del fútbol argentino.