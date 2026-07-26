Ángel Correa debuta con River Plate, pero pierde 1-0

Con su incorporación, River Plate suma a un atacante con amplia experiencia internacional y campeón del mundo con la selección de Argentina

Ante las polémicas que albergan la carrera del delantero argentino, Ángel Correa disputó este sábado sus primeros minutos vistiendo la camisa del River Plate con una derrota frente al Barracas en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El futbolista entró de cambio al minuto 21 por Facundo Colidio, mientras que Mauro Arambarri también ingresó a la cancha por Tomás Galván.

⌚️ 21' ST River 0 - Barracas 1



⚽️ Dos cambios en River.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/pVq6yWjvEg — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026 El debut de Ángel Correa con River Plate se produjo apenas unos días después de concretarse su salida de Tigres, una operación que puso fin a una etapa de un año en el futbol mexicano. El delantero argentino regresó al club donde inició su carrera profesional tras expresar su deseo de volver a su país por motivos personales. Salida de Ángel Correa envuelta en numerosas polémicas entre clubes La salida de Correa también estuvo marcada por circunstancias fuera de la cancha. La transferencia estuvo rodeada de expectativa luego de que las negociaciones entre River Plate y Tigres se prolongaran por diferencias económicas. Sin embargo, su esposa denunció en redes sociales que la familia recibió amenazas relacionadas con el fichaje, situación que generó preocupación durante los últimos días de las negociaciones y que motivó un llamado al respeto hacia sus hijas. Con su incorporación, River Plate suma a un atacante con amplia experiencia internacional y campeón del mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022.