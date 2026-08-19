Ángel Correa anota en victoria de River Plate vs Argentinos Jrs

Ángel Correa se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro mediante su movilidad, regates y constantes disputas por la posesión

Ángel Correa anotó su primer gol como titular como jugador de River Plate en la victoria 2-0 sobre Argentinos Juniors, resultado con el que el conjunto millonario consiguió sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026.

El delantero argentino comenzó como titular en el Estadio Monumental y cerró una actuación destacada al generar y convertir el penal del segundo tanto, en una noche que también marcó la presentación de Thiago Almada.

Montiel termina con la sequía goleadora de River

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tomó la iniciativa desde los primeros minutos y presionó la salida de un Argentinos Juniors que llegó como líder de su grupo, con cuatro victorias consecutivas.

La apertura del marcador llegó al minuto 37, después de una recuperación de Thiago Almada y una serie de rebotes dentro del área. Gonzalo Montiel apareció en posición ofensiva y definió ante la salida del portero Brayan Cortés.

La anotación puso fin a una sequía de 399 minutos sin marcar de River en el campeonato. Durante la celebración, Montiel realizó un gesto de disculpa hacia los aficionados por el complicado inicio del equipo.

El lateral no pudo terminar el encuentro debido a una molestia física y fue sustituido por Giovanni González al minuto 51.

Correa provoca el penal y marca en su presentación

River mantuvo el control durante la segunda mitad y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de cabeza de Nicolás Otamendi, quien conectó un centro de Almada y envió el balón contra uno de los postes.

Ángel Correa se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro mediante su movilidad, regates y constantes disputas por la posesión.

Al minuto 87, el atacante ingresó al área y recibió una falta de Gabriel Florentín. La acción continuó inicialmente, pero el árbitro Facundo Tello revisó la jugada en el VAR y concedió la pena máxima.

El propio Correa tomó el balón y ejecutó al centro de la portería para marcar el 2-0 al minuto 89. De esta manera, el campeón mundial cerró su estreno con un penal provocado, su primer gol y una victoria.

¡TELLO COBRO PENAL Y CORREA NO PERDONÓ! Ángel Correa y un misil desde los doce pasos para el 2-0 de River ante Argentinos.



▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 pic.twitter.com/3puG2VoFWt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 16, 2026 River consigue su primer triunfo del Clausura El resultado permitió al conjunto de Núñez cortar una racha de cuatro derrotas en el inicio del torneo y seis descalabros consecutivos al considerar todas las competencias. River sumó sus primeros tres puntos, aunque permanece en la parte baja de la Zona B. Argentinos Juniors perdió su paso perfecto, pero conservó el liderato con 12 unidades. La jornada también representó el debut de Thiago Almada, quien inició el encuentro y participó en la jugada del primer gol. El mediocampista fue sustituido cerca del minuto 83 y recibió el reconocimiento de los aproximadamente 85 mil aficionados presentes. Correa llegó a River procedente de Tigres, después de registrar 23 goles y 14 asistencias en 54 partidos con el conjunto mexicano. Su aparición en el Monumental significó además su regreso al balompié argentino tras más de una década en el extranjero. Con sus nuevos refuerzos como protagonistas, River dejó atrás el peor momento de su inicio de semestre y consiguió una victoria que puede representar un punto de partida para su recuperación.