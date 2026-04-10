Andy Robertson culmina etapa con Liverpool tras 9 años

Desde su llegada en 2017 procedente del Hull City, Robertson se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo

Andy Robertson dejará Liverpool en 2026 como agente libre tras más de 370 partidos, 9 títulos y un legado como uno de los laterales más influyentes.

Cierra Andy Robertson una etapa histórica con Liverpool

El lateral escocés Andy Robertson pondrá fin a su etapa con el Liverpool FC al término de la temporada 2025-2026, cerrando un ciclo de casi una década en el club inglés.

La salida se dará una vez concluido su contrato, por lo que el defensor se marchará como agente libre, marcando el final de una era en Anfield tras consolidarse como uno de los referentes del equipo en su etapa más exitosa reciente.

A través de un video en las redes sociales del Club Inglés, se oficializó la salida del defensa escocés.

“Siempre recordaré con cariño los maravillosos momentos vividos en este club de fútbol. Le he dedicado mi corazón y mi alma durante nueve años y no me arrepiento de casi nada.” mencionó Robertson en el video.

Números que respaldan su legado en Anfield

Desde su llegada en 2017 procedente del Hull City, Robertson se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo, destacando no solo por su solidez defensiva, sino también por su aporte ofensivo.

El escocés acumuló:

373 partidos oficiales

13 goles

69 asistencias

En la Premier League, disputó más de 270 encuentros, consolidándose como uno de los laterales con mayor influencia en ataque en la historia reciente del club.

Su capacidad para generar juego desde la banda izquierda lo llevó a posicionarse entre los defensores con más asistencias en la liga inglesa durante su mejor momento.

Palmarés: una vitrina llena de títulos

Títulos nacionales

Premier League: 2019-20 y 2024-25

2019-20 y 2024-25 FA Cup: 2021-22

2021-22 EFL Cup: 2021-22 y 2023-24

2021-22 y 2023-24 Community Shield: 2022

Títulos internacionales

UEFA Champions League: 2018-19

2018-19 Supercopa de Europa: 2019

2019 Mundial de Clubes: 2019

En total, levantó 9 trofeos oficiales, siendo pieza clave en una de las etapas más exitosas en la historia reciente del Liverpool.

De titular indiscutible a cierre de ciclo

Durante varios años, Robertson fue considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, gracias a su intensidad, regularidad y capacidad para influir en ambas áreas.

Sin embargo, en las últimas temporadas su protagonismo comenzó a disminuir en medio de una renovación generacional dentro del club, lo que terminó por encaminar su salida.

Un adiós que marca el fin de una era

La salida del escocés no solo representa la baja de un jugador experimentado, sino también el cierre de un ciclo que llevó al Liverpool a conquistar Europa y consolidarse como uno de los equipos más dominantes del continente.

Con más de 370 partidos, una colección importante de títulos y un impacto notable en el juego ofensivo desde la defensa, Andy Robertson deja Anfield como uno de los laterales más influyentes en la historia reciente del club.