Andy Díaz conquista el oro europeo con salto de 18.15 metros

El italiano Andy Díaz se proclamó campeón de Europa de triple salto al aire libre en el Estadio Alexander de Birmingham, donde consiguió una marca de 18.15 metros durante su segundo intento.

El registro representó un nuevo récord nacional para Italia y colocó al atleta en el cuarto sitio de la lista mundial de todos los tiempos. Díaz, doble campeón mundial de pista cubierta, aprovechó la ausencia por lesión del español Jordan Díaz, campeón olímpico en París y ganador del título continental en Roma hace dos años.

🥇 Medaglia D'Oro

📈 Record italiano con 18,15

📊 Quarto triplista di sempre a -0,14 dal record mondiale di Jonathan Edwards



Il salto triplo parla ITALIANO con Andy Diaz.#Birmingham2026 pic.twitter.com/EhULY90qtU — Antonio M. Fasulo 🇵🇸 (@fasulo_antonio) August 15, 2026

El portugués Pedro Pichardo, campeón europeo en Múnich 2022 y plata en Roma 2024, terminó segundo con 17.76 metros, mientras que el italiano Andrea Dallavalle completó el podio con 17.37.

Almgren domina los 10,000 metros

Otro de los protagonistas de la jornada fue el sueco Andreas Almgren, quien se llevó el oro en los 10,000 metros con un tiempo de 27:23.44, nuevo récord de los campeonatos.

El atleta protagonizó una carrera en solitario durante buena parte de la prueba. Después de completar el primer kilómetro en 3:16.9, incrementó progresivamente el ritmo hasta despegarse del resto de los competidores.

La plata fue para el suizo Dominic Lobalu, con 27:42.67, mientras que el francés Jimmy Gressier consiguió el bronce con 28:07.90.

En los 400 metros femeninos, la noruega Henriette Jagger consiguió la victoria con 49.04 segundos, una nueva marca nacional. La polaca Natalia Bukowiecka obtuvo la plata con 50.04 y la neerlandesa Lieke Klaver se quedó con el bronce al registrar 50.15.

Nillessen se impone en los 1.500 metros

El neerlandés Stefan Nillessen protagonizó una remontada en los últimos 100 metros para ganar los 1,500 metros con 3:35.70.

El sueco Samuel Pihlström terminó segundo con 3:36.16 y el irlandés Andrew Coscoran fue tercero con 3:36.24. Los británicos Jake Heyward, Arlo Ludewick y Jake Wightman ocuparon los puestos cuarto, quinto y sexto.

Más campeones en Birmingham

La irlandesa Kate O'Connor conquistó el heptatlón con 6,751 puntos, récord nacional, seguida por las neerlandesas Emma Oosterwegel y Sofie Dokter.

En lanzamiento de jabalina, el alemán Julian Weber alcanzó los 90.40 metros para establecer un récord de campeonato y conseguir su segundo título continental. En salto de altura femenino, la ucraniana Yaroslava Mahuchikh se impuso con 1.97 metros y sumó su tercer oro europeo.

Gran Bretaña cerró la jornada con un doble triunfo en los relevos 4x100 metros, al imponerse tanto en la rama masculina como en la femenina.

Durante la sesión matutina, los españoles María Pérez y Paul McGrath ganaron las pruebas de marcha de medio maratón, mientras que los italianos Massimo Stano y Sofía Fiorini se impusieron en el maratón.