Andrés Iniesta no tiene acuerdo aún con federación de Marruecos

Aunque no se alcanzó un acuerdo inmediato, el organismo rector del futbol en Marruecos mantiene interés en sumar al exmediocampista a su estructura deportiva

La posibilidad de que Andrés Iniesta se integre al proyecto deportivo de la selección de Marruecos continúa en análisis luego de que las negociaciones entre el exfutbolista español y la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se concretaran en un acuerdo definitivo.

De acuerdo con información difundida por distintas fuentes cercanas a las conversaciones, incluso se había preparado un comunicado oficial para anunciar su incorporación. Sin embargo, las pláticas no concluyeron como se esperaba, por lo que el posible vínculo entre el campeón del mundo con España y la federación marroquí permanece abierto.

Aunque no se alcanzó un acuerdo inmediato, el organismo rector del futbol en Marruecos mantiene interés en sumar al exmediocampista a su estructura deportiva, por lo que no se descarta que las negociaciones puedan retomarse en los próximos días.

Interés en su experiencia internacional

El nombre de Iniesta surgió dentro de la planeación deportiva de Marruecos como parte de un proyecto que busca fortalecer la estructura técnica y estratégica del futbol nacional.

Entre las opciones que se han analizado para el español destaca un posible puesto como director deportivo o asesor técnico, funciones en las que podría aportar su experiencia internacional y su conocimiento del juego tras una carrera destacada en el futbol europeo y asiático.

La federación marroquí considera que figuras con trayectoria en el futbol de alto nivel pueden contribuir al desarrollo de talento y a la consolidación del proyecto deportivo de la selección conocida como los “Leones del Atlas”.

Cambios recientes en la selección de Marruecos

Las conversaciones con Iniesta se dan en un momento de reorganización dentro del representativo marroquí. La federación anunció recientemente la llegada de Mohamed Ouahbi como nuevo entrenador de la selección nacional.

Proyecto rumbo a los próximos mundiales

El interés por integrar a Iniesta también se relaciona con el objetivo de Marruecos de consolidar un proyecto a largo plazo en el futbol internacional.

La selección africana ha buscado fortalecer su organización deportiva tras su histórica participación en el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que alcanzó las semifinales y se convirtió en la primera selección africana en llegar a esa instancia.

Además, el país forma parte de la organización del Mundial de 2030 junto a España y Portugal, por lo que la federación ha impulsado estrategias para fortalecer su estructura deportiva rumbo a los próximos años.

El futuro de Iniesta fuera de las canchas

Considerado una de las grandes figuras en la historia del futbol español, Andrés Iniesta construyó una carrera destacada con el FC Barcelona y con la selección de España, con la que conquistó la Copa del Mundo en 2010.

Tras su etapa en el futbol europeo, el mediocampista continuó su carrera en el Vissel Kobe de Japón y posteriormente en el Emirates Club, antes de retirarse del futbol profesional en 2024.

Desde entonces ha manifestado su interés por mantenerse vinculado al futbol en funciones técnicas o de gestión, lo que ha abierto la puerta a proyectos como el que actualmente analiza la federación marroquí.

Por ahora, la posible llegada del exjugador al proyecto de Marruecos sigue sin confirmarse oficialmente, aunque las conversaciones continúan y podrían retomarse en el corto plazo.