Andrés Guardado negocia su regreso al Tri junto a Rafael Márquez

Andrés Guardado está cerca de regresar a la Selección Mexicana, ahora como integrante del cuerpo técnico de Rafael Márquez

Andrés Guardado está a detalles de convertirse en nuevo integrante del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

El exmediocampista ya se encuentra en la Ciudad de México para avanzar en las conversaciones y definir su incorporación como asistente técnico.

De acuerdo con información, el acuerdo todavía no está cerrado. Guardado continúa afinando detalles antes de firmar su contrato, por lo que la Federación Mexicana de Futbol aún no puede hacer oficial su llegada.

El "Principito" reveló que tenía propuestas para continuar ligado al Real Betis en España, además de otro proyecto del que prefirió no revelar detalles.

Sin embargo, las conversaciones que ha mantenido para integrarse al proyecto de Márquez despertaron su interés y lo llevaron a tomar un vuelo rumbo a la capital mexicana para conocer de primera mano las condiciones de la propuesta.

La posibilidad de trabajar al lado de Márquez tiene además un significado especial para Guardado. El exseleccionado mexicano reconoció que sería un honor compartir nuevamente vestidor con quien considera uno de sus grandes referentes.

Guardado recordó que Márquez fue uno de sus ídolos durante su infancia y que lo vio disputar la final del torneo Verano 1999 frente al Toluca, con el Atlas dirigido por Ricardo La Volpe.

El "Principito" ya estuvo cerca del Tri en 2026

La relación de Guardado con la Selección Mexicana se mantuvo después de su retiro como futbolista.

Durante el Mundial de 2026, el exjugador estuvo presente siguiendo de cerca al equipo mexicano y tuvo la oportunidad de bajar a la cancha para festejar con el grupo la clasificación a los octavos de final, conseguida tras la victoria sobre Ecuador en el Estadio Azteca.

Ahora, su posible incorporación al cuerpo técnico representaría una nueva etapa dentro del combinado nacional, esta vez desde el banquillo.

El proyecto encabezado por Rafael Márquez continúa tomando forma con miras al nuevo proceso de la Selección Mexicana, y Guardado podría convertirse en una de las piezas de su equipo de trabajo.

Por ahora, el acuerdo no está firmado y la Federación deberá esperar a que concluyan las negociaciones para anunciar formalmente al exmediocampista como asistente técnico.