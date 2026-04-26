Andrés Guardado anuncia pick de 49ers en Draft NFL 2026

La inclusión de Andrés Guardado en este evento se da en el contexto de la estrategia de la NFL por fortalecer su vínculo con la afición mexicana

El futbolista mexicano Andrés Guardado formó parte del Draft 2026 de la NFL al participar como invitado especial en el anuncio de una selección de los San Francisco 49ers, en un hecho que refuerza la presencia de México dentro de uno de los eventos más importantes del futbol americano profesional.

Participación desde México como parte del Draft

De acuerdo con reportes de medios deportivos, Guardado fue el encargado de anunciar la selección número 139, correspondiente a la cuarta ronda, en la que los 49ers eligieron al cornerback proveniente de los Washington Huskies, Ephesians Prysock.

El anuncio no se realizó desde el escenario principal del Draft, sino como parte de los segmentos internacionales del evento, mediante una grabación hecha desde el vestidor de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, donde el mediocampista estuvo acompañado por otras figuras vinculadas al entorno del futbol americano y el futbol nacional.

Este tipo de participaciones forman parte del formato del Draft, en el que la NFL integra a personalidades reconocidas para anunciar selecciones desde distintos puntos del mundo.

La inclusión de Andrés Guardado en este evento se da en el contexto de la estrategia de la NFL por fortalecer su vínculo con la afición mexicana, uno de los mercados internacionales más importantes para la liga.

Un vínculo entre el futbol y la NFL

La participación de Guardado en el Draft representa un punto de conexión entre dos disciplinas deportivas con gran arraigo en el país, llevando la imagen del futbol mexicano a un escenario internacional distinto.

Aunque su aparición fue breve, el hecho de que haya sido elegido para anunciar una selección de los 49ers refleja el impacto mediático del jugador y su reconocimiento a nivel internacional, en un evento seguido por millones de aficionados en todo el mundo.