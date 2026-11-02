Andreas Almgren gana la Maratón de Nueva York en su debut

El sueco de 31 años conquistó la prueba con un tiempo de 2h06:01, por delante del italiano Yemaneberhan Crippa y el lesotense Kamohelo Mofolo

El atleta sueco Andreas Almgren se proclamó ganador de la Maratón de Nueva York este domingo, luego de imponerse en su primera participación en una competencia de 42.195 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 1 segundo.

Almgren, de 31 años y especialista en pruebas de media distancia, consiguió una victoria destacada al superar a corredores con experiencia en la prueba.

El italiano Yemaneberhan Crippa terminó en la segunda posición con un registro de 2:06:14, mientras que el lesotense Kamohelo Mofolo completó el podio al detener el cronómetro en 2:06:26.

El campeón defensor quedó fuera del podio

Uno de los resultados más llamativos de la competencia fue el cuarto lugar del keniano Benson Kipruto, quien llegó a Nueva York como campeón de la edición de 2025.

El corredor africano se quedó a un segundo de conseguir un lugar entre los tres primeros, después de finalizar con un tiempo de 2:06:27. De esta manera, no pudo repetir el triunfo obtenido el año anterior.

Una victoria histórica para el debutante

El triunfo de Almgren representa un resultado excepcional, al conseguir la victoria en una de las maratones más reconocidas del calendario internacional sin contar con experiencia previa en la distancia.

El sueco logró imponerse en el tramo final de la carrera y cruzó la meta por delante de Crippa, quien se mantuvo entre los principales contendientes hasta los últimos kilómetros.