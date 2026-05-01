Andrea Rangel es MVP en final de Liga de Voleibol Superior

Andrea Rangel es una jugadora mexicana con experiencia internacional, destacada por su capacidad ofensiva y presencia en la red.

La mexicana Andrea Rangel fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) de la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) 2026, tras liderar a las Cangrejeras de Santurce al campeonato.

El reconocimiento llegó luego de una serie dominante del equipo, que logró coronarse campeón tras una actuación sólida en la final ante las Leonas de Ponce.

¿Cómo fue el campeonato de las Cangrejeras?

Las Cangrejeras completaron una barrida en la serie final, consolidando su dominio durante toda la fase decisiva del torneo.

El equipo mostró superioridad en distintos fundamentos del juego, con un ataque efectivo y un desempeño colectivo que les permitió cerrar la serie sin complicaciones.

Andrea Rangel, clave en el título

Rangel fue una de las piezas centrales del equipo a lo largo de la final, aportando puntos clave en momentos determinantes y manteniendo consistencia en ataque.

Su rendimiento la llevó a ser reconocida como MVP de la serie final 2026, un premio que confirma su impacto dentro del equipo campeón.

Trayectoria de la jugadora mexicana

Andrea Rangel es una jugadora mexicana con experiencia internacional, destacada por su capacidad ofensiva y presencia en la red.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos individuales en torneos continentales, consolidándose como una de las referentes del voleibol mexicano.

Con este campeonato, las Cangrejeras de Santurce suman un nuevo título en la LVSF, una de las principales ligas de voleibol femenino en Puerto Rico.