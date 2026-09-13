Andrea Kimi Antonelli domina el último libre del Madring

El piloto Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en el último libre del Madring, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri

El piloto Andrea Kimi Antonelli volvió a imponer condiciones en el nuevo circuito semiurbano de Madrid al conseguir el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de España de Fórmula Uno.

El piloto italiano de Mercedes, actual líder del campeonato, completó su mejor vuelta en 1 minuto, 32 segundos y 797 milésimas. Charles Leclerc, de Ferrari, terminó segundo a 166 milésimas, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, ocupó la tercera posición a 189 milésimas del líder.

Fernando Alonso y Carlos Sainz no lograron acercarse a los primeros puestos. El piloto de Aston Martin terminó decimoséptimo, a 2 segundos y 223 milésimas, mientras que el representante de Williams fue decimoctavo, a 2 segundos y 667 milésimas.

Alonso completó 17 vueltas, mientras que Sainz realizó 15. Ambos afrontaron la sesión con miras a la clasificación, en un trazado de 5.416 metros y 22 curvas que elevó el nivel de riesgo respecto a las prácticas del viernes.

La sesión tuvo una interrupción de más de 20 minutos después de que Lewis Hamilton impactara contra las protecciones en la última curva del circuito. El accidente dañó el alerón delantero de su Ferrari y provocó un pinchazo en el neumático delantero derecho.

El siete veces campeón mundial intentó inicialmente llegar por sus propios medios al pit lane, pero finalmente tuvo que detener el monoplaza en la curva 14 tras recibir instrucciones de su equipo. Hamilton concluyó noveno, a 1 segundo y 487 milésimas de Antonelli.

Mientras se retiraba el Ferrari y se reparaban las barreras, la dirección de carrera decidió detener el cronómetro cuando faltaban 15 minutos y 38 segundos. En ese momento, Leclerc encabezaba la clasificación con un tiempo de 1:33.332, con 332 milésimas de ventaja sobre Antonelli.

Tras la reanudación, los pilotos aprovecharon los últimos minutos para elevar el ritmo y probar sus límites de cara a una clasificación que se perfila como determinante en el nuevo trazado madrileño.

Verstappen y Russell. entre lo punteros

Lando Norris terminó cuarto, a 236 milésimas del piloto de Mercedes, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, se colocó quinto a 375 milésimas.

George Russell, segundo en el campeonato con 66 puntos menos que Antonelli, ocupó el sexto puesto a siete décimas.

El argentino Franco Colapinto finalizó undécimo, a 1 segundo y 549 milésimas. Sergio Pérez, piloto de Cadillac, cerró la tabla entre los hispanohablantes con el vigésimo registro, a 3 segundos y seis décimas del tiempo de referencia.

El ensayo terminó unos segundos antes de lo establecido debido a una segunda bandera roja. Oliver Bearman perdió el control de su Haas y terminó contra las barreras de la curva 10, aunque el accidente tampoco dejó consecuencias mayores.

La clasificación del Gran Premio de España está programada para las 16:00 horas, tiempo local, en un circuito nuevo donde la posición de salida tendrá especial relevancia.