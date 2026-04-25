André-Pierre Gignac: el fichaje que cambió la historia de Tigres

La historia de Gignac en Tigres no se explica únicamente con estadísticas. Su impacto va más allá de los goles: liderazgo y una conexión genuina con la afición

El 18 de junio de 2015 quedó marcado como un punto de inflexión en la historia de Tigres. Ese día, el club anunció la llegada del delantero francés André-Pierre Gignac, procedente del Olympique de Marsella, en un fichaje que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los más trascendentes en el futbol mexicano.

Su incorporación no solo representó un golpe mediático, sino también una apuesta deportiva que terminaría por redefinir la identidad del equipo. Desde su arribo, el atacante europeo asumió un rol protagónico dentro de un plantel que ya competía a alto nivel, pero que encontró en él a su figura determinante.

Libertadores 2015: el primer gran impacto

Prácticamente recién llegado, Gignac fue protagonista en la histórica participación de Tigres en la Copa Libertadores 2015. El delantero marcó en el torneo continental, su primera anotación con los felinos fue hacia el conjunto brasileño Inter de Porto Alegre, anotándole el gol a nada más y nada menos que al portero titular actual del Liverpool, Allison Becker, iniciando una tendencia que lo acompañaría toda su carrera: aparecer en los momentos importantes.

Tigres alcanzó la final de ese certamen, convirtiéndose en el tercer equipo mexicano en llegar a una final del torneo sudamericano; como Cruz Azul en 2001 y Chivas en 2010, Tigres se enfrentó en aquella final ante River Plate.

Aunque el título no llegó, esa campaña marcó el inicio de una nueva dimensión competitiva para el club y consolidó a Gignac como el referente ofensivo desde sus primeros meses en el país.

Desde entonces, su influencia en partidos de eliminación directa comenzó a ser constante, destacando por su capacidad para responder en escenarios de alta exigencia.

Un goleador histórico sin precedentes

Con el paso de los años, el francés transformó su impacto inicial en dominio absoluto, el Bomboro se convirtió en el máximo goleador en la historia de Tigres, sumando la histórica cantidad de 222 goles anotados en 439 partidos entre Liga MX, liguilla y torneos internacionales.

Su consistencia ofensiva se reflejó en torneos largos y fases finales, donde no solo mantuvo cifras elevadas, sino que también apareció en momentos clave, consolidándose como un delantero determinante en finales, semifinales y clásicos.

Otro de sus sellos fue su versatilidad en el área: goles de larga distancia, definiciones dentro del área, remates de cabeza y ejecuciones a balón parado, lo que lo convirtió en un atacante completo y difícil de neutralizar.

Mundial de Clubes 2021: la consagración internacional

Uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del club llegó en el Mundial de Clubes 2021. Gignac fue la gran figura del torneo al marcar un doblete en la primera ronda del torneo ante el conjunto coreano de Ulsan Hyundai y posteriormente el fue el encargado de darle el gol del triunfo frente Palmeiras en semifinales, en un duelo todo terreno por parte de ambas escuadras.

Al finalizar el encuentro ante un difícil y favorito Palmeiras, el conjunto auriazul se convirtió en el primer equipo mexicano en alcanzar una final del Mundial de Clubes, hecho histórico para el futbol mexicano, ya que equipos como Rayados, Pachuca y Necaxa no lograron llegar hasta esa instancia.

La final la disputaron contra los bávaros del Bayern Munich, donde dicha final la terminaron perdiendo de forma polémica tras una anotación del polaco Robert Lewandowski.

Después de ganar el Mundial de Clubes, Bayern Múnich consiguió un histórico sextete y se convirtió en el segundo equipo en la historia en conseguirlo después del Barcelona, quien realizó dicha hazaña en 2009.

El delantero cerró su participación siendo el goleador de la competencia con tres goles en el torneo, siendo pieza clave en la mejor actuación internacional de Tigres, además de conseguir el balón de plata.

El dominio en el Clásico Regio

Si hay un escenario donde Gignac elevó su legado, fue en el Clásico Regiomontano. El francés se convirtió en el máximo goleador en la historia del enfrentamiento, con más de 15 anotaciones ante Rayados en 33 clásicos regios disputados.

Su impacto en estos partidos fue constante, participando en múltiples ediciones tanto en fase regular como en liguilla, donde varios de sus goles influyeron directamente en el rumbo de eliminatorias.

Más allá de las cifras, su carácter competitivo y liderazgo dentro del campo lo posicionaron como uno de los jugadores más determinantes en la historia de esta rivalidad.

Un palmarés que marcó época

Durante su etapa con Tigres, Gignac fue pieza clave en la etapa más exitosa del club. A lo largo de los años, levantó cinco títulos de Liga MX en los torneos Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023, además de conquistar tres Campeón de Campeones de manera consecutiva en 2016, 2017 y 2018.

A nivel internacional, también fue protagonista al conseguir la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, torneo en el que su aportación fue determinante, así como la Campeones Cup en 2018, ampliando el dominio de Tigres más allá del futbol mexicano.

Antes de Tigres y su paso por Francia

Previo a su llegada a México, Gignac tuvo una sólida carrera en Europa, destacando con el Olympique de Marsella, donde fue referente ofensivo, además de su paso por Toulouse y Lorient.

Con la selección de Francia disputó 36 partidos y anotó 7 goles, formando parte de los 23 seleccionados para disputar el Mundial 2010, lo que reflejaba su nivel competitivo antes de arribar a la Liga MX. Ya con los felinos, también formó parte del plantel que jugó la final de la Eurocopa 2016 ante la selección de Portugal.

Más allá de los números

La historia de Gignac en Tigres no se explica únicamente con estadísticas. Su impacto va más allá de los goles: liderazgo, constancia y una conexión genuina con la afición lo convirtieron en un símbolo del club.

A lo largo de los años, su figura acompañó la consolidación de Tigres como uno de los equipos más dominantes del futbol mexicano, siendo protagonista en una etapa que redefinió la competitividad del club tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy, con su legado completamente establecido, su nombre no solo figura en los récords, sino en la memoria colectiva de una afición que lo vio convertirse en ídolo. Porque más allá de los títulos y las cifras, Gignac construyó una historia que difícilmente volverá a repetirse en el futbol mexicano.